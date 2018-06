Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pórul járt utasoknak fél órát kellett várniuk, mire megjött a váltás, a Füzesabony előtt leállított IC pedig folytatni tudta az útját.","shortLead":"A pórul járt utasoknak fél órát kellett várniuk, mire megjött a váltás, a Füzesabony előtt leállított IC pedig...","id":"20180609_Lejart_a_munkaideje_az_utasokkal_egyutt_a_pusztaban_hagyta_a_vonatot_a_mozdonyvezeto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2fb2fb-d17f-4ac1-a563-ee161780e04d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Lejart_a_munkaideje_az_utasokkal_egyutt_a_pusztaban_hagyta_a_vonatot_a_mozdonyvezeto","timestamp":"2018. június. 09. 12:17","title":"Lejárt a munkaideje, az utasokkal együtt a pusztában hagyta a vonatot a mozdonyvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d233ea2f-fac3-4330-ba15-a04296b20d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8624b85-daeb-465f-9526-6f541bd1afaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_wifi_easymesh_szabvany_globalis_felmelegedes_hatasa_magyarorszag_terkep_facebook_adatmegosztas_nasa_elet_a_marson_wwdc_2018_ios_12_uj_funkciok","timestamp":"2018. június. 10. 12:00","title":"Ez történt: kitalálták, hogyan lehet a lakásban mindenhol erős a wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775abde9-c2ee-4d25-b13a-7084c58e11ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jó tanulóknak még rosszabb a helyzetük. A tévénézéssel is csínján kell bánni az amerikai kutatók szerint. Hasznos tanácsok bizonyítványosztás előtt.\r

Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca. De vajon finomabb-e a végeredmény a húsgolyóknál? Hat héten belül négy hasonló akció volt Ukrajnában, a rendőrség nem akadályozza meg a pogromokat.

