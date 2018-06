Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas frekvenciájú füttyjelekkel kommunikálnak egymás között, egyfajta névként használva a hangjukat, amelyek segítségével akár nagy távolságokból is azonosítják egymást a víz alatt. ","shortLead":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas...","id":"20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d89134-c52f-46ff-821b-7860168f6946","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","timestamp":"2018. június. 10. 10:03","title":"Igen kedves dolog derült ki a delfinekről: sosem hagyják el a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","id":"20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1729e9a-72f9-47a7-a014-6c191027dced","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","timestamp":"2018. június. 11. 10:04","title":"Fotók érkeztek a villamossal ütköző kisvasúti kocsikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A telephely nélkül dolgozó használtautó-kereskedő vagy a sérült autókkal telepakolt kereskedés legyen figyelmeztető jel. ","shortLead":"A telephely nélkül dolgozó használtautó-kereskedő vagy a sérült autókkal telepakolt kereskedés legyen figyelmeztető...","id":"20180611_Hasznaltauto_nepperek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea33c814-cf2d-4f23-84dc-d306cf7abb7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_Hasznaltauto_nepperek","timestamp":"2018. június. 11. 13:21","title":"Nem csak az autót, a neppert is át kellene vizsgálni vásárlás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még csak most mérik fel, hogy hány plakát maradt kint. ","shortLead":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még...","id":"20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646845-6f69-449b-b1d6-f1bf09a0247a","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. június. 11. 06:10","title":"Még mindig nem sikerült eltávolítani a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György. A magyar származású amerikai milliárdos a The Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, korábban azt hitte, Európában annyira sikeres lesz tevékenysége, hogy be is fejezheti jótékonysági szervezetinek a működtetését is. Azt is közölte, nem vonul vissza.","shortLead":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György...","id":"20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d8114-6d59-443c-8468-d9946e2e88cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"Soros közölte, nem vonul vissza, és még keményebben harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport szerint a magyar szakember döntött: a párizsi labdarúgóklub edzői stábjában szeretne dolgozni.","shortLead":"A Nemzeti Sport szerint a magyar szakember döntött: a párizsi labdarúgóklub edzői stábjában szeretne dolgozni.","id":"20180611_a_psgben_folytatja_low_zsolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1373f8-8db1-4a8c-a7f3-3611d474ac9a","keywords":null,"link":"/sport/20180611_a_psgben_folytatja_low_zsolt","timestamp":"2018. június. 11. 08:25","title":"A PSG-nél folytatja Lőw Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leekens az eredménnyel nem, de az ausztrálok elleni játékkal elégedett volt. ","shortLead":"Leekens az eredménnyel nem, de az ausztrálok elleni játékkal elégedett volt. ","id":"20180611_Leekens_Nem_fordult_meg_a_fejemben_hogy_lemondjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af3783e-ce02-43a8-87b1-0bc5361f3ea7","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Leekens_Nem_fordult_meg_a_fejemben_hogy_lemondjak","timestamp":"2018. június. 11. 09:44","title":"Leekens: Nem fordult meg a fejemben, hogy lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e074cf-2aab-47b1-aa9e-bf46218d9537","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd válogatott járt a legrosszabbul. ","shortLead":"A svéd válogatott járt a legrosszabbul. ","id":"20180611_kiszamoltak_melyik_csapat_utazik_legtobbet_a_vbn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23e074cf-2aab-47b1-aa9e-bf46218d9537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109815c-80c2-4d74-af7c-6c774d8fe4b4","keywords":null,"link":"/sport/20180611_kiszamoltak_melyik_csapat_utazik_legtobbet_a_vbn","timestamp":"2018. június. 11. 12:05","title":"Kiszámolták, melyik csapat utazik legtöbbet a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]