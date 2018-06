Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk, hanem az emberi bizonytalanság dönthet a piros gomb megnyomása mellett.","shortLead":"A világ legnagyobb katonai elemzésekkel is foglalkozó nonprofit szervezte szerint nem a gépek lázadnak fel ellenünk...","id":"20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1643a9-c2db-4890-a9ba-9bce6455e1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b6e5ef-b27d-41b3-a49c-1de43e8a3c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_atomhaboru_nuklearis_haboru_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 11. 00:03","title":"Atomháborút robbanthat ki a mesterséges intelligencia, ha nem figyelünk oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással, ezért a NATO Integrált Légivezetési Központ riasztotta a Magyar Honvédség készültségi szolgálatát.","shortLead":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot...","id":"20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1aa9ae-3f74-4df4-a198-e73a90d79617","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","timestamp":"2018. június. 10. 07:33","title":"Fedélzeti infracsapdával kergették ki a légtérből az ismeretlen kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A diplomáciát nem lehet dühkitörésekre építeni – nyilatkozta a gazdasági kérdések miatt vitába torkollott québeci G7-csúcstalálkozó után Emmanuel Macron. A francia államfő egyértelműen Donald Trump amerikai elnökre gondolt, aki előbb nem volt hajlandó aláírni a közös nyilatkozatot, majd példátlan módon jellemtelennek és gyengének nevezte a vendéglátó ország, Kanada miniszterelnökét, Justin Trudeau-t.","shortLead":"A diplomáciát nem lehet dühkitörésekre építeni – nyilatkozta a gazdasági kérdések miatt vitába torkollott québeci...","id":"20180610_A_G7csucs_utan_is_folytatodik_Trump_es_a_tobbiek_csorteje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43785197-0b26-492d-93fd-bbff4b70c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_A_G7csucs_utan_is_folytatodik_Trump_es_a_tobbiek_csorteje","timestamp":"2018. június. 10. 14:31","title":"Trumpék csúnya dolgokat vágnak egymás fejéhez a G7-csúcs után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel egy évvel a bevezetése után végre megoldották azt, hogy úgy lehessen tölteni az Essential Phone-t, hogy közben azért zenét is hallgathasson vele a tulajdonosa.","shortLead":"Közel egy évvel a bevezetése után végre megoldották azt, hogy úgy lehessen tölteni az Essential Phone-t, hogy közben...","id":"20180609_audio_adapter_hd_tartozek_essential_phone","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd099f97-0f86-445f-b818-042b3d8bc3b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_audio_adapter_hd_tartozek_essential_phone","timestamp":"2018. június. 09. 13:03","title":"Kapott egy tartozékot az Android atyjának új telefonja, de könnyen lehet, hogy elkéstek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1","c_author":"","category":"vilag","description":"Az \"orosz fürdőként\" is ismert szauna gerendái kétszáz éves altaji cédrusból készülnek.","shortLead":"Az \"orosz fürdőként\" is ismert szauna gerendái kétszáz éves altaji cédrusból készülnek.","id":"20180609_A_fagyi_utan_utan_most_szaunaval_lepte_meg_a_kinai_elnokot_Putyin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e73375-7714-4041-a134-b54597f770e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619b89e7-c4f6-48c0-9928-7e0bbcdf3558","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_fagyi_utan_utan_most_szaunaval_lepte_meg_a_kinai_elnokot_Putyin","timestamp":"2018. június. 09. 11:52","title":"A fagyi után után most szaunával lepte meg a kínai elnököt Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő köztársaságielnök-választáson. Indulását a pártelnök jelentette be szombaton Pozsonyban, a szervezet kongresszusa utáni sajtótájékoztatón.","shortLead":"Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő...","id":"20180609_Bugar_Bela_indul_a_szlovak_allamfovalasztason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4642b7-e8a8-467c-b19b-7c990001dd61","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Bugar_Bela_indul_a_szlovak_allamfovalasztason","timestamp":"2018. június. 09. 16:39","title":"Bugár Béla indul a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Szegedi Vadasparkban tölti kényszerpihenőjét - és bár eddig Robinak becézték, most kiderült, hogy valószínűleg nőstény.","shortLead":"A Szegedi Vadasparkban tölti kényszerpihenőjét - és bár eddig Robinak becézték, most kiderült, hogy valószínűleg...","id":"20180610_Szegeny_Robi_medve_nem_tul_boldog_fogsagban__kepek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37617591-e1cd-4a88-ba34-8cb31b4c5cfe","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Szegeny_Robi_medve_nem_tul_boldog_fogsagban__kepek","timestamp":"2018. június. 10. 12:02","title":"Robi medve valószínűleg nem hím és nem túl boldog a fogságban - képek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]