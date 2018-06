Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20180610_Svajci_alomgyilkosok_nemet_mondtak_a_2026os_teli_olimpiara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ffd7075-774e-4081-8c6e-a0c1764ea578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970b666-2e14-4507-a994-61423f3b893f","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_Svajci_alomgyilkosok_nemet_mondtak_a_2026os_teli_olimpiara","timestamp":"2018. június. 10. 14:55","title":"Svájci álomgyilkosok nemet mondtak a 2026-os téli olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180611_Robert_de_Nirot_allva_tapsolta_a_kozonseg_pedig_csak_ket_szot_szolt_Fuck_Trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b6e17d-aa17-42b9-a79f-04c1f698c87d","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Robert_de_Nirot_allva_tapsolta_a_kozonseg_pedig_csak_ket_szot_szolt_Fuck_Trump","timestamp":"2018. június. 11. 09:18","title":"Robert de Nirót állva tapsolta a közönség, pedig csak két szót szólt: „Fuck Trump!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tegnapinál szárazabb, némileg kevésbé dunsztos, szaunás idő lesz vasárnap nagyjából ideális feltételekkel.\r

","id":"20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8687f1-bba8-41f5-b511-5c06c95c2983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3918bb8-6cb7-461e-8cd5-8384ca0e16e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Irany_a_strand__popec_nyari_napunk_lesz_kis_esovel","timestamp":"2018. június. 10. 08:01","title":"Irány a strand - pöpec nyári napunk lesz kis esővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c2803b-d644-40df-9a86-23c6bcd246e9","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Egy szülő, illetve a józsefvárosi óvodák vezetőjének állítása áll szemben egymással.","shortLead":"Egy szülő, illetve a józsefvárosi óvodák vezetőjének állítása áll szemben egymással.","id":"20180610_Ovodaban_osztogattak_a_levelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c2803b-d644-40df-9a86-23c6bcd246e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92edb066-2a4b-4f4a-90fc-43026f103958","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ovodaban_osztogattak_a_levelet","timestamp":"2018. június. 10. 19:57","title":"Óvodában osztogatták a fideszes polgármesterjelölt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa54a5f-d2cd-49e8-b482-59a10dbf2a2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt – közölte az InfoRádióval a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára.","shortLead":"Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt –...","id":"20180609_Szereti_a_jegkremet_Van_egy_rossz_hirunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa54a5f-d2cd-49e8-b482-59a10dbf2a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6005cb5-23b4-4305-9b23-014fbb56c60e","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szereti_a_jegkremet_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. június. 09. 17:27","title":"Szereti a jégkrémet? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","shortLead":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","id":"20180609_Porsche_Taycan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f94f6-758d-4d13-ab73-5b65f5713693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Porsche_Taycan","timestamp":"2018. június. 09. 15:12","title":"Török eredetű nevet kapott az első villany Porsche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György. A magyar származású amerikai milliárdos a The Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, korábban azt hitte, Európában annyira sikeres lesz tevékenysége, hogy be is fejezheti jótékonysági szervezetinek a működtetését is. Azt is közölte, nem vonul vissza.","shortLead":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György...","id":"20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d8114-6d59-443c-8468-d9946e2e88cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"Soros közölte, nem vonul vissza, és még keményebben harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A héten Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Csongrád és Bács-Kiskun megyében, valamint Sopron térségében permetezik a kifejlett szúnyogokat.","shortLead":"A héten Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Csongrád és Bács-Kiskun megyében, valamint Sopron térségében permetezik...","id":"20180611_Jon_az_enyhules_ujabb_megyekben_mennek_neki_a_szunyogoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cda6d7a-7d61-48b7-84b1-0061b5971509","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Jon_az_enyhules_ujabb_megyekben_mennek_neki_a_szunyogoknak","timestamp":"2018. június. 11. 12:50","title":"Jön az enyhülés, újabb megyékben mennek neki a szúnyogoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]