[{"available":true,"c_guid":"8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból” felirattal? Mindenből igyekeznek pénzt csinálni Szingapúr vállalkozó kedvű polgárai Donald Trump amerikai és Kim Dzsong Un észak-koreai elnök keddi találkozóját kihasználva.","shortLead":"Világbéke-burger, Rakétaember-taco, Bromance-koktél? Vagy emlékérem, esetleg póló „Béke az oroszlános városból”...","id":"20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8758ab53-9405-40d8-a5c3-f6e8a3c04c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b252e183-271e-43db-91d6-9ae999b5b68f","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szingapur_lazban_eg_es_penzt_csinal_a_keddi_TrumpKim_csucstalalkozobol","timestamp":"2018. június. 09. 15:34","title":"Szingapúr lázban ég, és pénzt csinál a keddi Trump-Kim csúcstalálkozóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá egy kiváló futóművet és fűszerezzük meg a legfrissebb technológiai fejlesztésekkel. De vajon finomabb-e a végeredmény a húsgolyóknál?","shortLead":"A svéd recept ezúttal úgy szól, hogy vegyünk egy szép karosszériát, fújjuk fel egy picit a hátulját, adjunk hozzá...","id":"20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6b1c-4c53-4930-8371-fcb49a256c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db13b71-9798-4cc3-a931-f92a0e15173e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_volvo_v60_sved_kombi_xc60_divatterepjaro_suv_autoteszt_bmw3_audia4_mercedes_cosztaly_skoda_octavia","timestamp":"2018. június. 10. 10:00","title":"Ha unja már a divatterepjárókat: kipróbáltuk a Volvo V60-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","shortLead":"Nem tudni, hogy az öreg keletnémet járgány sofőrje milyen megfontolásból nem lépett a fékre. ","id":"20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9a3-21a5-4dab-884e-69723e809e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dd665f-1731-4c60-be01-2886aadb5d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_a_nap_videoja_dorog_trabant_piros_lampa_zebra_fedelzeti_kamera_biztonsag_babakocsi_balesetveszely","timestamp":"2018. június. 11. 06:41","title":"A nap videója: a dorogi trabantost nem zavarta a piros lámpa a zebránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.\r

","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b169c62-6a71-450b-aa3c-6bde29e91685","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel 50. futamgyőzelmével az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évente csaknem 10 millió látogatót vonzó párizsi Louvre a francia fővárosba érkező turisták kihagyhatatlan célpontja. Ezért aztán a vendéglátó bizniszben utazó csalók is rákaptak a magas művészetre.","shortLead":"Az évente csaknem 10 millió látogatót vonzó párizsi Louvre a francia fővárosba érkező turisták kihagyhatatlan...","id":"20180611_A_lopas_muveszete_egymillio_euros_csalas_a_Louvrebelepokkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362790f6-9597-4450-b16d-09574186bb98","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_A_lopas_muveszete_egymillio_euros_csalas_a_Louvrebelepokkel","timestamp":"2018. június. 11. 10:10","title":"A lopás művészete: egymillió eurós csalás a Louvre-belépőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","shortLead":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","id":"20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f854c35e-f90e-4898-bc9f-79d324651a6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","timestamp":"2018. június. 09. 16:30","title":"Demjén Ferenc: „Ritkán megyek fel a világhálóra, az egy gonosz folyó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még csak most mérik fel, hogy hány plakát maradt kint. ","shortLead":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még...","id":"20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646845-6f69-449b-b1d6-f1bf09a0247a","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. június. 11. 06:10","title":"Még mindig nem sikerült eltávolítani a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e762ba-0025-46d5-aa82-b1042b9b670f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két nőt pedig súlyosan megsebesítettek. Mindez a Tokióból Oszakába tartó szuperexpresszen történt. ","shortLead":"Két nőt pedig súlyosan megsebesítettek. Mindez a Tokióból Oszakába tartó szuperexpresszen történt. ","id":"20180610_Halalra_keseltek_egy_ferfit_egy_japan_szuperexpresszen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e762ba-0025-46d5-aa82-b1042b9b670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b29a48-c3fe-4435-a992-7762ccd47094","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_Halalra_keseltek_egy_ferfit_egy_japan_szuperexpresszen","timestamp":"2018. június. 10. 07:45","title":"Halálra késeltek egy férfit egy japán szuperexpresszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]