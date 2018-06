Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"350 parkolóhellyel most kevesebb van a Lupa-tó mellett, mert a parkolót építtető nem pótolta a hatósági felszólításban foglaltakat.\r

\r

","shortLead":"350 parkolóhellyel most kevesebb van a Lupa-tó mellett, mert a parkolót építtető nem pótolta a hatósági felszólításban...","id":"20180610_Lezartak_es_at_kell_epiteni_a_Lupato_melletti_engedely_nelkuli_parkolokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e342b77e-3de1-4272-aa2d-b1a8ec737ebf","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Lezartak_es_at_kell_epiteni_a_Lupato_melletti_engedely_nelkuli_parkolokat","timestamp":"2018. június. 10. 12:35","title":"Lezárták és át kell építeni a Lupa-tó melletti engedély nélküli parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3244527b-08a2-451d-bab7-5abf15be152b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban szóba került a dolgozó nyugdíjasok adómentessége és a 13. havi nyugdíj is - valahogy épp a 2019-es parlamenti választások előtt.\r

\r

","shortLead":"Lengyelországban szóba került a dolgozó nyugdíjasok adómentessége és a 13. havi nyugdíj is - valahogy épp a 2019-es...","id":"20180610_Van_ahol_az_extra_Erzsebetutalvanynal_galansabb_modon_udvarolnak_a_nyugdijasoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3244527b-08a2-451d-bab7-5abf15be152b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff2e121-f77e-45b0-89f5-4611d62a4237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Van_ahol_az_extra_Erzsebetutalvanynal_galansabb_modon_udvarolnak_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:56","title":"Van, ahol az extra Erzsébet-utalványnál gálánsabb módon udvarolnak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24968fb3-7a4d-4ff1-be6b-d679d64d9635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútorcégnek Kanye West barátja tervezett egy az ezredfordulós generációt az áruházba csábító sorozatot. Ennek része az a szőnyeg, mely bátran nevezhető az IKEA eddigi legbizarrabb termékének.","shortLead":"A svéd bútorcégnek Kanye West barátja tervezett egy az ezredfordulós generációt az áruházba csábító sorozatot. Ennek...","id":"20180611_Igy_tort_be_az_amerikai_rapperdivat_az_Ikeaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24968fb3-7a4d-4ff1-be6b-d679d64d9635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3472deb-a5af-41be-9757-4110fbaf1bed","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Igy_tort_be_az_amerikai_rapperdivat_az_Ikeaba","timestamp":"2018. június. 11. 13:41","title":"Így tört be az amerikai rapperdivat az IKEA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b71e2e-b894-4929-9b69-f3d067f249a0","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel nyert és az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez Torinóban. A megmérettetésen a kontinens 20 szakácsa méri össze tudását hétfőn és kedden, közülük tízen juthatnak tovább a 2019-es lyoni világdöntőre. \r

","shortLead":"A Magyarországot képviselő Pohner Ádám hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez...","id":"20180610_Pohner_Adam_a_Bocuse_dOr_vilagdontojeert_foz_Szell_Tamas_a_zsurielnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef890f9e-bee6-4790-9ebe-6d5323421fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e09daf1-7e43-448a-9668-151c778c56ac","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Pohner_Adam_a_Bocuse_dOr_vilagdontojeert_foz_Szell_Tamas_a_zsurielnok","timestamp":"2018. június. 10. 16:27","title":"Pohner Ádám a Bocuse d'Or világdöntőjéért főz, Széll Tamás a zsürielnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A telephely nélkül dolgozó használtautó-kereskedő vagy a sérült autókkal telepakolt kereskedés legyen figyelmeztető jel. ","shortLead":"A telephely nélkül dolgozó használtautó-kereskedő vagy a sérült autókkal telepakolt kereskedés legyen figyelmeztető...","id":"20180611_Hasznaltauto_nepperek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea33c814-cf2d-4f23-84dc-d306cf7abb7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_Hasznaltauto_nepperek","timestamp":"2018. június. 11. 13:21","title":"Nem csak az autót, a neppert is át kellene vizsgálni vásárlás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben. Délután is magyar éremeső volt.\r

\r

","shortLead":"A magyar versenyzők három aranyérmet egy ezüstöt és egy bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb2eee-37ea-41f8-ac2c-790f9b4d2ad3","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Kozak_Danuta_ujabb_aranya_es_mas_vasarnapi_kajaksikerek_a_belgradi_Ebn","timestamp":"2018. június. 10. 11:42","title":"Kozák Danuta újabb aranya és más vasárnapi kajaksikerek a belgrádi Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.\r

","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b169c62-6a71-450b-aa3c-6bde29e91685","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel 50. futamgyőzelmével az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]