[{"available":true,"c_guid":"a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","shortLead":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","id":"20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7af459-f8a0-44a5-b4ef-8eca88bd5183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","timestamp":"2018. június. 12. 11:20","title":"Durván gyengül a forint, meg sem áll a mélypontig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 25 éves svéd férfit 2016 áprilisában vették őrizetbe Brüsszelben, azóta egy belgiumi börtönben raboskodott.","shortLead":"A 25 éves svéd férfit 2016 áprilisában vették őrizetbe Brüsszelben, azóta egy belgiumi börtönben raboskodott.","id":"20180611_Belgium_atadta_Franciaorszagnak_a_parizsi_terrortamadasok_egyik_fo_gyanusitottjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f1d9bb-216c-451a-af3b-5a426cfac7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8491c9f8-1bbe-4ac2-ab85-a20cd5e158ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Belgium_atadta_Franciaorszagnak_a_parizsi_terrortamadasok_egyik_fo_gyanusitottjat","timestamp":"2018. június. 11. 22:00","title":"Belgium átadta Franciaországnak a párizsi terrortámadások egyik fő gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő, hogy kapcsolata a könnyűzenével baráti és elválaszthatatlan. Ami az inspirációt illeti, régóta dobálják egymásnak a labdát, íme néhány emlékezetes darab, a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő...","id":"20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cc5134-9650-498c-bfc6-061565cb86bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","timestamp":"2018. június. 11. 20:00","title":"Bombagólok, luftok, öngólok – emlékszik ezekre a focis popslágerekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza a jövőbe filmek negyedik részének a forgatását, s az alkotás hamarosan a mozikba kerülhet.","shortLead":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza...","id":"20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8307f58a-a75c-4c5e-a30f-0710afab21da","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","timestamp":"2018. június. 10. 20:30","title":"Korai még örülni, hogy jön a Vissza a jövőbe 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól vonja a NAV a tiltott pártfinanszírozási pénzeket.. A Fidesz nincs köztük.\r

\r

","shortLead":"És további pártoktól, amelyek tiltott pártfinanszírozást követtek el. Közleményt adott ki az Államkincstár, júliustól...","id":"20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a437d67-4cef-4ddc-86eb-ee79174a4004","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Juliusban_a_NAV_beszedi_a_Simicskabuntetest_a_Jobbiktol","timestamp":"2018. június. 12. 12:53","title":"Júliusban a NAV beszedi a Simicska-büntetést a Jobbiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger sokszor zargatja olyan értesítésekkel a felhasználót, melyeknek valójában egy céljuk van: fokozni a felhasználói aktivitást a Facebookon. Az ilyen üzenetek egy része hamarosan elapad.","shortLead":"A Facebook Messenger sokszor zargatja olyan értesítésekkel a felhasználót, melyeknek valójában egy céljuk van: fokozni...","id":"20180611_facebook_messenger_ertesitesek_kikapcsolasa_uj_ismeros_mostantol_messenger_kapcsolatod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e53116-821e-475e-b965-236039f7534f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_facebook_messenger_ertesitesek_kikapcsolasa_uj_ismeros_mostantol_messenger_kapcsolatod","timestamp":"2018. június. 11. 09:03","title":"Jó hír: eltörli a Facebook a Messenger mindenkit idegesítő értesítéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég fontos frissítés érkezett hozzá.","shortLead":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég...","id":"20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea774b5a-091a-4857-9d44-7634a9d4de69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","timestamp":"2018. június. 11. 08:03","title":"Telepítse mielőbb: 1-es prioritású frissítést adtak ki a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992","c_author":"","category":"kkv","description":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL Klub híradója szerint most emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Ázsiából hozatta a prostituáltakat a kínai házaspár - az ügyészség szerint bordélyházat üzemeltettek Budapesten. Az RTL...","id":"20180610_","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f09467-d961-4888-9573-7170c90a5992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa47ed3e-77da-49f2-9107-15c3bd76136a","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_","timestamp":"2018. június. 10. 19:50","title":"Masszázsnak hirdették a bordélyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]