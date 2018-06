Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump alig készült a keddi szingapúri csúcsra, amelyet az egykor „a halál utáni szigetnek” nevezett Sentosán tartanak. Az amerikai elnök tárgyalópartnere, Kim Dzsong Un nem akarta kifizetni a számlát, végül a helyiek állják a költségeket. A találkozó részleteiről szól írásunk, meg arról, hogy miért is szereti Kim a svájci sajtokat.","shortLead":"Donald Trump alig készült a keddi szingapúri csúcsra, amelyet az egykor „a halál utáni szigetnek” nevezett Sentosán...","id":"20180611_Szingapuri_csucs__az_ordog_a_reszletekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb1cb67-e60e-4485-be26-d36699316133","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Szingapuri_csucs__az_ordog_a_reszletekben","timestamp":"2018. június. 11. 18:08","title":"Trump, Kim és az előkészítetlen csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint három éve életbe lépett szabályozás szerint a hagyományőrző cukrászipari termékeket csak akkor árusíthatják az adott néven, ha a Magyar élelmiszerkönyvben meghatározott minimális anyaghányadot és technológiai követelményeket betartják. Ez azonban nem mindenhol teljesül.","shortLead":"A több mint három éve életbe lépett szabályozás szerint a hagyományőrző cukrászipari termékeket csak akkor árusíthatják...","id":"20180611_Tul_nagy_keres_hogy_tejjel_keszuljon_a_kremes_Meg_mindig_sok_a_silany_sutemeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaab3e-b527-4ed7-9176-32a3a1d45491","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tul_nagy_keres_hogy_tejjel_keszuljon_a_kremes_Meg_mindig_sok_a_silany_sutemeny","timestamp":"2018. június. 11. 10:17","title":"Túl nagy kérés, hogy tejjel készüljön a krémes? Még mindig sok a silány sütemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517f6701-7338-4258-ba01-01368bfe6cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van-e ön szerint még egy ország Európában, ahol állami szereplők közpénzből tartanak fenn egymással versengő – sok tekintetben ellenérdekelt – szolgáltatásokat? Segítünk: nincs. Magyarországon viszont évtizedek óta így működik egymás mellett a Volán és a MÁV. Csak az \"elmúltnyolcévben\" nagyjából négyszer, négy módon állt neki a kormány az átalakításnak, de a társaságok lobbiharcain eddig mindig elbukott az ügy. A hvg.hu információi szerint ebben a ciklusban újabb nekifutás jöhet. ","shortLead":"Van-e ön szerint még egy ország Európában, ahol állami szereplők közpénzből tartanak fenn egymással versengő – sok...","id":"20180611_mav_volan_osszevonas_megrendeles_szolgaltatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517f6701-7338-4258-ba01-01368bfe6cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d92889-76c3-4282-9ce4-ca0a8b2c1521","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_mav_volan_osszevonas_megrendeles_szolgaltatas","timestamp":"2018. június. 11. 06:30","title":"Ötödször is nekiveselkedhet a kormány, hogy egybegyúrja a MÁV-ot és a Volánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő, hogy kapcsolata a könnyűzenével baráti és elválaszthatatlan. Ami az inspirációt illeti, régóta dobálják egymásnak a labdát, íme néhány emlékezetes darab, a teljesség igénye nélkül.","shortLead":"A labdarúgás maga is a popkultúra része, legnagyobb sztárjai valójában popsztárok, egyáltalán nem meglepő...","id":"20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cc5134-9650-498c-bfc6-061565cb86bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Bombagolok_luftok_ongolok_mutatunk_egy_csomo_focis_popslagert","timestamp":"2018. június. 11. 20:00","title":"Bombagólok, luftok, öngólok – emlékszik ezekre a focis popslágerekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e405d606-9988-465b-a5f3-c2e6d36598df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kínai székhelyű elektromos márka elindítására hamar összegyűltek a befektetők.

","shortLead":"Egy kínai székhelyű elektromos márka elindítására hamar összegyűltek a befektetők.

","id":"20180611_byton_elektromos_auto_CES","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e405d606-9988-465b-a5f3-c2e6d36598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ac3a89-2fa8-4375-aeac-a9f0df1c3fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_byton_elektromos_auto_CES","timestamp":"2018. június. 11. 15:20","title":"Meg sem kottyant 500 millió dollárt összeszedni egy kínai elektromos autóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38279cb5-3164-4aa7-a242-3c372fac7a6e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Másfél éve várnak a vadászok Bélmegyeren arra, hogy végre vadászhassanak a saját területükön, ahonnan Mészáros Lőrinc fia kiszorította őket. Pert indítottak az ifjú ellen, első fokon a javukra döntött a bíróság, de a jogerős ítéletet ma sem hirdették ki, így tovább nézhetik, hogy a saját földjükön mások vadásznak.","shortLead":"Másfél éve várnak a vadászok Bélmegyeren arra, hogy végre vadászhassanak a saját területükön, ahonnan Mészáros Lőrinc...","id":"20180611_Tovabb_hadakozhatnak_a_vadaszok_ifjabb_Meszaros_Lorinccel_ma_sem_lett_jogeros_itelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38279cb5-3164-4aa7-a242-3c372fac7a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5312898c-7699-41d7-86fe-29eaef4201da","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tovabb_hadakozhatnak_a_vadaszok_ifjabb_Meszaros_Lorinccel_ma_sem_lett_jogeros_itelet","timestamp":"2018. június. 11. 13:36","title":"Tovább hadakozhatnak a vadászok ifjabb Mészáros Lőrinccel, ma sem lett jogerős ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ígéretek szerint ősztől már több mint háromszáz térfigyelő kamera működik majd Kaposváron.","shortLead":"Az ígéretek szerint ősztől már több mint háromszáz térfigyelő kamera működik majd Kaposváron.","id":"20180611_alaposan_megugrik_a_terfigyelo_kamerak_szama_kaposvaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc55bac-0f66-4e17-ae37-a79bfc57fe68","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_alaposan_megugrik_a_terfigyelo_kamerak_szama_kaposvaron","timestamp":"2018. június. 11. 16:36","title":"Alaposan megugrik a térfigyelő kamerák száma Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","shortLead":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","id":"20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dbec3d-b582-4fcd-9b3b-7c64235a84c4","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","timestamp":"2018. június. 11. 20:21","title":"Elrajtolt és célba is ért a magyar csapat a Bocuse d'Or európai válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]