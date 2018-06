Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44dac7a5-9dd7-45f1-8ec9-a839f6f26520","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Újabb védett tengeri teknős pusztult el a rengeteg lenyelt műanyagtól Thaiföldön. Gumiszalagokat, ballondarabkákat szedtek ki a gyomrából, és hiába próbálták az állat életét megmenteni, az orvosok nem jártak sikerrel. ","shortLead":"Újabb védett tengeri teknős pusztult el a rengeteg lenyelt műanyagtól Thaiföldön. Gumiszalagokat, ballondarabkákat...","id":"20180611_Ennyi_muanyagszemet_volt_a_vegul_elpusztult_teknos_gyomraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44dac7a5-9dd7-45f1-8ec9-a839f6f26520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa3b210-1ffe-4126-8e15-74102bae0051","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Ennyi_muanyagszemet_volt_a_vegul_elpusztult_teknos_gyomraban","timestamp":"2018. június. 11. 20:45","title":"Ennyi műanyagszemét volt a végül elpusztult teknős gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György. A magyar származású amerikai milliárdos a The Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, korábban azt hitte, Európában annyira sikeres lesz tevékenysége, hogy be is fejezheti jótékonysági szervezetinek a működtetését is. Azt is közölte, nem vonul vissza.","shortLead":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György...","id":"20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d8114-6d59-443c-8468-d9946e2e88cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"Soros közölte, nem vonul vissza, és még keményebben harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Délmagyar.hu egy nappal a macikaland vége után arra volt kíváncsi, látták-e a tömörkényiek a medvét.","shortLead":"A Délmagyar.hu egy nappal a macikaland vége után arra volt kíváncsi, látták-e a tömörkényiek a medvét.","id":"20180611_En_csak_a_bekatol_felek_a_medvetol_nem__igy_eltek_meg_a_maci_amokfutasat_a_csongradiak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0fc14d-3506-4d57-9531-db3267e381ee","keywords":null,"link":"/elet/20180611_En_csak_a_bekatol_felek_a_medvetol_nem__igy_eltek_meg_a_maci_amokfutasat_a_csongradiak","timestamp":"2018. június. 11. 16:34","title":"\"Én csak a békától félek, a medvétől nem\" – így élték meg a maci ámokfutását a csongrádiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","shortLead":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","id":"20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c92cf-edab-44e0-a7c8-2c9b3a07e005","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","timestamp":"2018. június. 10. 21:05","title":"Már most lezárások vannak a Duna-parton a hónap végi repülőverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0923c-c59a-4390-8e8c-ea5d235e403b","c_author":"Tóth Csaba Tibor","category":"kultura","description":"Csunderlik Péter és Pető Péter könnyed limonádét kevertek a történelemből.","shortLead":"Csunderlik Péter és Pető Péter könnyed limonádét kevertek a történelemből.","id":"20180612_Habkonnyu_hanyatlastortenet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d0923c-c59a-4390-8e8c-ea5d235e403b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff1f350-ca1e-4a55-a97d-f7974d335896","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Habkonnyu_hanyatlastortenet","timestamp":"2018. június. 12. 08:55","title":"Habkönnyű hanyatlástörténet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ea4c-d3ef-4cf5-96b6-1dca5b3785d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagyon hasonlít egy korábbi esetre.","shortLead":"Nagyon hasonlít egy korábbi esetre.","id":"20180611_Tomeges_gyermekaldozatok_ujabb_nyomaira_bukkantak_Peruban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ea4c-d3ef-4cf5-96b6-1dca5b3785d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca97339-a882-4e2e-87af-1f7e22b15151","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Tomeges_gyermekaldozatok_ujabb_nyomaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2018. június. 11. 16:48","title":"Tömeges gyermekáldozatok újabb nyomaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdba97c-92e6-40a7-8272-62c2d3e14d77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kolbásszal? Tojással? Horribile dictu virslivel? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének legerősebb gasztrobeszélgetése ez.","shortLead":"Kolbásszal? Tojással? Horribile dictu virslivel? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének legerősebb gasztrobeszélgetése ez.","id":"20180611_Eket_vert_a_lecso_a_NER_ket_nagyagyuja_Bayer_Zsolt_es_Nemeth_Szilard_koze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfdba97c-92e6-40a7-8272-62c2d3e14d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ceb6b3-b6ba-430e-8c47-3369193b9adb","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Eket_vert_a_lecso_a_NER_ket_nagyagyuja_Bayer_Zsolt_es_Nemeth_Szilard_koze","timestamp":"2018. június. 11. 11:22","title":"Éket vert a lecsó a NER két nagyágyúja, Bayer Zsolt és Németh Szilárd közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég fontos frissítés érkezett hozzá.","shortLead":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég...","id":"20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea774b5a-091a-4857-9d44-7634a9d4de69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","timestamp":"2018. június. 11. 08:03","title":"Telepítse mielőbb: 1-es prioritású frissítést adtak ki a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]