[{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A UNESCO egyik világörökségi helyszínén helyezték örök nyugalomra vasárnap a tragikus hirtelenséggel elhunyt Tim Berglinget, azaz Aviciit. ","shortLead":"A UNESCO egyik világörökségi helyszínén helyezték örök nyugalomra vasárnap a tragikus hirtelenséggel elhunyt Tim...","id":"20180611_avicii_temetese_unesco_vilagoroksegi_helyszin_tim_bergling","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3249d270-b795-473a-85c4-74359cebde6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_avicii_temetese_unesco_vilagoroksegi_helyszin_tim_bergling","timestamp":"2018. június. 11. 15:21","title":"Nem akárhova temették el Aviciit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően a sürgősségi ellátást, vannak indokolatlanul ott megjelenő vagy beutalt betegek is. Azzal egyetért, hogy javítani kell az orvos-beteg kommunikáción, de azt mondja, nagyon nehéz minden beteget minden pillanatban megfelelően tájékoztatni, \"főleg hajnali négykor\".","shortLead":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően...","id":"20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9ba69-2793-4569-9d40-62d86f301c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Zacher: \"Ez nem a Vészhelyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7b67c9-f630-48b6-b858-3f78da25d285","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha lesz ilyesmi. Aztán nem Clintonnak és nem Obamának sikerült, hanem Donald Trumpnak. ","shortLead":"Elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha lesz ilyesmi. Aztán nem Clintonnak és nem Obamának sikerült, hanem Donald...","id":"20180612_A_kezfogas_amire_evtizedeket_vart_a_vilag_Erik_a_beke_Nobeldi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a7b67c9-f630-48b6-b858-3f78da25d285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699292cb-8987-4808-9187-2c2eac641368","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_A_kezfogas_amire_evtizedeket_vart_a_vilag_Erik_a_beke_Nobeldi","timestamp":"2018. június. 12. 03:30","title":"A kézfogás, amire évtizedeket várt a világ. Érik a béke-Nobel-díj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak hatni az üzemanyagárak alakulására.","shortLead":"Azt nem mondta a Pénzügyminisztérum parlamenti államtitkára, hogy a befolyásos választókerületi politikusok sem tudnak...","id":"20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5845552-f6cc-4747-a924-5a75fccc798c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dfcc14-810f-4fa1-923a-8e8371f6f646","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Tallai_A_kormanynak_nincs_rahatasa_az_uzemanyagarakra","timestamp":"2018. június. 12. 12:36","title":"Tállai: A kormánynak nincs ráhatása az üzemanyagárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","shortLead":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","id":"20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadef870-0209-4cfc-b405-d98255357f31","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","timestamp":"2018. június. 11. 12:53","title":"Újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db27693-2fa0-43df-9982-49d4d2f0fb3b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ghánai középpályás átigazolása körül már télen kisebb botrány kerekedett, most azonban a belga Genk klubja tiszta vizet öntött a pohárba, hivatalos oldalukon jelentették be Paintsil érkezését.","shortLead":"A ghánai középpályás átigazolása körül már télen kisebb botrány kerekedett, most azonban a belga Genk klubja tiszta...","id":"20180611_Elhagyja_a_Fradit_Joseph_Paintsil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db27693-2fa0-43df-9982-49d4d2f0fb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd974f4b-63e9-4f31-9fc9-78648ea4e4ab","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Elhagyja_a_Fradit_Joseph_Paintsil","timestamp":"2018. június. 11. 14:45","title":"Elhagyja a Fradit Joseph Paintsil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még Paul McCartney is kérte, hogy mentsék meg Habocska életét.","shortLead":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még...","id":"20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57bd5cf-65e7-42ff-86d0-48583fb7ba8c","keywords":null,"link":"/elet/20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","timestamp":"2018. június. 11. 19:22","title":"Míg itthon egy medve, a bolgároknál egy tehén most a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5250b87-04f2-425d-b42b-6d13dd0dce7c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt.-nél több mint háromszor annyiféle dologra lehet majd fogadni most, mint az előző vb idején.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt.-nél több mint háromszor annyiféle dologra lehet majd fogadni most, mint az előző vb idején.","id":"20180612_A_magyar_fogadoknal_a_brazilok_es_Neymar_a_vb_fo_eselyesei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5250b87-04f2-425d-b42b-6d13dd0dce7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28991b06-7b25-4a4a-a8cd-b913d40cd834","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_A_magyar_fogadoknal_a_brazilok_es_Neymar_a_vb_fo_eselyesei","timestamp":"2018. június. 12. 12:18","title":"A magyar fogadóknál a brazilok és Neymar a vb fő esélyesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]