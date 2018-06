Szombaton dömping a világbajnokságon, a harmadik napon négy meccset is megrendeznek, pályán a C és a D jelű négyes is. Délben Franciaország és Ausztrália csap össze, háromtól Argentína és Izland, hattól Peru és Dánia, este kilenctől pedig Horvátország és Nigéria.

A végső esélyesek között emlegetik Franciaországot, de azzal az Ausztráliával játszanak, akiket a Leekens-fiúk, a magyar válogatott is majdnem legyőzött, így nem lehet a franciáké a fő meccs. Pikánsnak ígérkezik a horvát-nigériai összecsapás is, az afrikaiak mindig magukban hordozzák a meglepetésfaktort – de ez legtöbbször bennük is marad. A horvátok pedig Rakitic és Modric vezérletével bitang erősek, örök cél, hogy megközelítsék a sukeri aranygeneráció 98-as vb-bronzát.

De a nap meccse vitán felül az Argentína–Izland. Az európai csapat a 2016-os Eb-n megmutatta, hogy mit tud, a csoportban döntetlen Portugália és Magyarország ellen, győzelem az osztrákok felett és továbbjutás. A nyolcaddöntőben Angliát búcsúztatták, bár a labda nem volt sokat nálunk (a labdabirtoklás 68-32 volt az angolok javára). A vb-selejtezők során Izland megnyerte a csoportját, csont nélkül jutottak ki. Ha nem is sötét ló, hogy mire képesek, de világos színű sellő. Avagy viking.

Az teljesen mindegy, az argentinok hogyan jutottak ki. Nagyon nehezen, majdnem maradtak otthon. Ha Messi nem lő mesterhármast a selejtező utolsó fordulójában Ecuador ellen, hiába a pápa és Maradona.

A Barca klasszisa a negyedik vb-jére készül, de most van a legjobb életkorban, ráadásul Ernesto Valverde Barca-edző pihentetni is próbálta. Négy éve döntőt játszottak, de akkor is, most is Messi-függőségben szenved a csapat. Kemény dolga lesz az angolnatestű argentinnak a vikingtermetű izlandiak szorításában.

Izland 2900 pár zoknit csomagolt magának a vébére, ki is akadtak a helyi környezetvédők. De ha Lionel Messi és társai úgy játszanak, ahogy tudnak és nem úgy, ahogy szoktak (nyögvenyelős 1-0), akkor alsógatyából is elkélt volna ennyi.

Franciaország-Ausztrália, 12 óra

A favoritok között emlegetett franciák bombaerős, ám fiatal és rutintalan csapattal érkeztek Oroszországba, a 23 játékos közül mindössze hatnak van vb-tapasztalata. Didier Deschamps nem tart attól, hogy ez hátrány lenne, bízik együttesében. Így is a bőség zavarával küzdhet a kezdők kijelölésekor, hiszen a középpályán és a támadósorban is sztárok sora áll rendelkezésre. A szövetségi kapitány vélhetően az előző Eb-aranycipőse, Antoine Griezmann mellett a világ második és negyedik legdrágább futballistájának, vagyis Kylian Mbappénak és Ousmane Dembélének szavaz bizalmat. A középpályán Paul Pogba irányíthat, és N’Golo Kanté gürizhet, a védelemben pedig a Barcelona és a Real egy-egy játékosa, Samuel Umtiti és Raphaël Varane adhatja meg a stabilitást.

A franciák jó formában várhatják a rajtot, hiszen legutóbbi 12 meccsükből mindössze egyet veszítettek el, ám az elmúlt tornákon nem brillíroztak a csoportkörben: a legutóbbi négy vb-n három győzelem, öt döntetlen és négy vereség a mérlegük. Deschamps lehet a harmadik, aki játékosként és edzőként is világbajnoki címet szerez, ez eddig a német Franz Beckenbauernek és a brazil Mario Zagallónak sikerült.

Amíg a francia kapitány hat éve építgetheti csapatát, a másik oldalon erre mindössze néhány hónapja és tíz meccse volt Bert van Marwijknek. A holland tréner 2010-ben döntőig vezette hazája válogatottját, a mostani vb-re pedig a szaúdiakat juttatta ki, de a szerződéséről nem tudott megegyezni, így elfogadta az ausztrálok ajánlatát.

A válogatott története ötödik vb-jén vesz részt, és bár a mostani selejtezősorozat legeredményesebbjei voltak 51 találattal, nem lehet arra számítani, hogy a tornán is támadójátékukkal tűnnek ki. Legnevesebb játékosuk a 38 éves Tim Cahill, aki az előző három vb-n egyaránt gólt szerzett.

Peru-Dánia, 18 óra

A dél-amerikai válogatott csatlakozott utolsóként a vb mezőnyéhez azáltal, hogy pótselejtezőn legyőzte Új-Zélandot. Peru 1982 után szerepel újra vb-n, és ott lehet legnagyobb sztárja, Paolo Guerrero is. A csapatkapitány ugyanis eredetileg féléves eltiltást kapott, mert az argentinok elleni vb-selejtezőt követően adott mintájában kokainszármazékot találtak, majd ezt súlyosbították, ám a csoportriválisok is azt szorgalmazták, hogy játszhasson, és végül egy svájci bíróság felfüggesztette a büntetést.

Ami a peruiaknak Guerrero, az a dánoknak Christian Eriksen. A Tottenham támadója a legutóbbi 18 válogatottmeccsen 16 gólt szerzett, így nem csoda, ha rá építik a taktikát, ahogy azt a szurkolók egy pólón már jelezték. A dán együttes a védelmében is bízhat, 444 perce nem kapott gólt.

Mindkét együttes 15 meccs óta veretlen, amelyiknek a sorozata megszakad, az máris nehéz helyzetbe kerül