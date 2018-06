Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","shortLead":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","id":"20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbba57a0-4f5e-44f8-929e-f1cf39be5372","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","timestamp":"2018. június. 12. 18:48","title":"Komótosan letörte a sorompót a sínen ragadt kamion, mielőtt letarolta volna a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a390b-e698-49f9-9d75-83fcabee2d95","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Betiltották, hogy fellépjenek, ez fog történni velük.","shortLead":"Betiltották, hogy fellépjenek, ez fog történni velük.","id":"20180611_A_cirkuszi_elefantnak_is_jarnak_a_nyugdijas_evek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9a390b-e698-49f9-9d75-83fcabee2d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f4ba6f-945d-49e5-9e71-588ad8229e0c","keywords":null,"link":"/elet/20180611_A_cirkuszi_elefantnak_is_jarnak_a_nyugdijas_evek","timestamp":"2018. június. 11. 20:00","title":"A cirkuszi elefántnak is járnak a nyugdíjas évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26644ee1-d3ba-4e0a-a54d-44f2bd8d368d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt húzhatja a Fidesz, ha az egész országban betiltja a hajléktalanságot. A hatóságok most is felléphetnének ugyan a hajléktalanok ellen, az adatok alapján mégsem teszik. Legutóbb 2016 őszén intézkedtek életvitelszerű közterületen élés miatt. Választások környékén a hajléktalanok elleni kampány is felpörög.","shortLead":"Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt...","id":"20180613_alkotmanymodositas_fidesz_hajlektalan_varos_mindenkie_tasz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26644ee1-d3ba-4e0a-a54d-44f2bd8d368d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283a9903-ec56-4aa0-a771-8209668c114f","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_alkotmanymodositas_fidesz_hajlektalan_varos_mindenkie_tasz","timestamp":"2018. június. 13. 12:30","title":"Mit akar a Fidesz a hajléktalanság tiltásával? \"Ez valószínűleg inkább hecckampány lesz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af15c80-d674-4730-bd37-ee738f8ab0d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A holland törvényhozás kedden hagyta jóvá az Ukrajnával kötött tavalyi megállapodást, amely szerint Hollandiában fogják bíróság elé állítani a tragédia felelőseit.","shortLead":"A holland törvényhozás kedden hagyta jóvá az Ukrajnával kötött tavalyi megállapodást, amely szerint Hollandiában fogják...","id":"20180613_holland_birosag_targyaljak_az_ukrajnaban_lelott_utasszalito_gep_ugyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af15c80-d674-4730-bd37-ee738f8ab0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba0811-86d9-4e11-8892-066cb083f1ff","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_holland_birosag_targyaljak_az_ukrajnaban_lelott_utasszalito_gep_ugyet","timestamp":"2018. június. 13. 10:51","title":"Holland bíróságon tárgyalják az Ukrajnában lelőtt utasszállító gép ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb50638e-3304-4298-94ab-7efc066cf2c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rablóból pandúr, jobb nem is lehetne.","shortLead":"Rablóból pandúr, jobb nem is lehetne.","id":"20180612_rendorauto_lett_a_maffiatol_lefoglalt_Ferraribol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb50638e-3304-4298-94ab-7efc066cf2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ce03ab-31cc-49e5-9e5a-6c94c14721f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_rendorauto_lett_a_maffiatol_lefoglalt_Ferraribol","timestamp":"2018. június. 13. 10:22","title":"Rendőrautó lett a maffiától lefoglalt Ferrariból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","shortLead":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","id":"20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7af459-f8a0-44a5-b4ef-8eca88bd5183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","timestamp":"2018. június. 12. 11:20","title":"Durván gyengül a forint, meg sem áll a mélypontig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A két civil csoport a nyomvonalban ugyan nem, de abban egyetért, hogy a jelenlegi, a parti ingatlanok kerítésvonalára tervezett mobilgát is tönkretenné a part arculatát, és jelentős fakivágásokat követelne a hullámtéren.\r

","shortLead":"A két civil csoport a nyomvonalban ugyan nem, de abban egyetért, hogy a jelenlegi, a parti ingatlanok kerítésvonalára...","id":"20180612_Semelyik_felnek_nem_tetszik_a_Romaiparti_kompromisszumos_megoldas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001fc12-776f-454e-a1d2-a675c24705a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Semelyik_felnek_nem_tetszik_a_Romaiparti_kompromisszumos_megoldas","timestamp":"2018. június. 12. 13:38","title":"Egyik félnek sem tetszik a római-parti kompromisszumos megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a világ az oroszországi foci-vb-re készül, Franciaországban a kolbászkészítők világversenyét rendezték meg. ","shortLead":"Miközben a világ az oroszországi foci-vb-re készül, Franciaországban a kolbászkészítők világversenyét rendezték meg. ","id":"20180613_Kolbasz_kengurubol_A_vamosok_lekapcsoltak_a_vebere_erkezo_ausztral_csemeget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3be457f-3871-4bc2-819d-549e257b7087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f2cd9f-c6fc-4c2a-b451-17c8f7436fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Kolbasz_kengurubol_A_vamosok_lekapcsoltak_a_vebere_erkezo_ausztral_csemeget","timestamp":"2018. június. 13. 10:31","title":"Kolbász kenguruból? A vámosok lekapcsolták a vébére érkező ausztrál csemegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]