Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"528a3c49-2f0b-4353-a92c-5ab199e4e2e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wichmann Sörözőben nagyjából még egy hónapig lehet sörözni.","shortLead":"A Wichmann Sörözőben nagyjából még egy hónapig lehet sörözni.","id":"20180612_Vegleg_bezar_a_bulinegyed_egyik_utolso_regi_kocsmaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528a3c49-2f0b-4353-a92c-5ab199e4e2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4375cf96-8f8d-4a51-b65d-9cfed1da944d","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Vegleg_bezar_a_bulinegyed_egyik_utolso_regi_kocsmaja","timestamp":"2018. június. 12. 12:41","title":"Végleg bezár a bulinegyed egyik utolsó régi kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24968fb3-7a4d-4ff1-be6b-d679d64d9635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútorcégnek Kanye West barátja tervezett egy az ezredfordulós generációt az áruházba csábító sorozatot. Ennek része az a szőnyeg, mely bátran nevezhető az IKEA eddigi legbizarrabb termékének.","shortLead":"A svéd bútorcégnek Kanye West barátja tervezett egy az ezredfordulós generációt az áruházba csábító sorozatot. Ennek...","id":"20180611_Igy_tort_be_az_amerikai_rapperdivat_az_Ikeaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24968fb3-7a4d-4ff1-be6b-d679d64d9635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3472deb-a5af-41be-9757-4110fbaf1bed","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Igy_tort_be_az_amerikai_rapperdivat_az_Ikeaba","timestamp":"2018. június. 11. 13:41","title":"Így tört be az amerikai rapperdivat az IKEA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes frissítést, benne a kvalifikált országok összes résztvevőjével. Sőt, némi extra is társul hozzá.","shortLead":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes...","id":"20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb966cd9-3dfa-407a-9ec4-a4ff914826ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2018. június. 11. 19:03","title":"FIFA 2018: ingyenesen letölthető a program, mellyel a telefonján lejátszhatja az egész focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Belépett a kétmilliárdosok klubjába a Végtelen háború. Erre eddig csak három film volt képes. ","shortLead":"Belépett a kétmilliárdosok klubjába a Végtelen háború. Erre eddig csak három film volt képes. ","id":"20180612_Elkepeszto_penzosszegnel_tart_a_Bosszuallok_3","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bf0f33-1a39-4430-85cf-9fa17857ddb4","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Elkepeszto_penzosszegnel_tart_a_Bosszuallok_3","timestamp":"2018. június. 12. 20:40","title":"Elképesztő pénzösszegnél tart a Bosszúállók 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és azt is elárulta, hogy már javában készülnek a vállalat újgenerációs konzoljai.","shortLead":"Az E3-as expón főleg inkább szoftverekről esik szó, de az Xbox illetékes divíziójának vezetője most kivételt tett és...","id":"20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d87192-05b6-4306-bb30-0e9eebb736f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96a030a-96ce-4834-89b2-e018158210c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_microsoft_e3_2018_xbox_phil_spencer_ninja_theory","timestamp":"2018. június. 11. 22:03","title":"A nem várt bejelentés: nem egy új Xbox jön, hanem már többet is építenek a Microsoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98aad5f-e8e2-47ee-836b-39bc08c92758","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A képről ugyanis lelophatók a logók és egyéb azonosítók, amiket hamis oklevelek készítésére használhatnak fel a csalók. ","shortLead":"A képről ugyanis lelophatók a logók és egyéb azonosítók, amiket hamis oklevelek készítésére használhatnak fel a csalók. ","id":"20180611_Diplomaval_szelfizne_Ne_tegye_az_onet_is_lemasolhatjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98aad5f-e8e2-47ee-836b-39bc08c92758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c32037a-938e-4715-a002-38dbeee04c9e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Diplomaval_szelfizne_Ne_tegye_az_onet_is_lemasolhatjak","timestamp":"2018. június. 11. 18:29","title":"Diplomával szelfizne? Ne tegye, az önét is lemásolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0923c-c59a-4390-8e8c-ea5d235e403b","c_author":"Tóth Csaba Tibor","category":"kultura","description":"Csunderlik Péter és Pető Péter könnyed limonádét kevertek a történelemből.","shortLead":"Csunderlik Péter és Pető Péter könnyed limonádét kevertek a történelemből.","id":"20180612_Habkonnyu_hanyatlastortenet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d0923c-c59a-4390-8e8c-ea5d235e403b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff1f350-ca1e-4a55-a97d-f7974d335896","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Habkonnyu_hanyatlastortenet","timestamp":"2018. június. 12. 08:55","title":"Habkönnyű hanyatlástörténet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","shortLead":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","id":"20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acd9731-d006-4c2c-abb9-279d79a975b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","timestamp":"2018. június. 12. 13:54","title":"Jövő héten érkezik Budapestre az új amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]