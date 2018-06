Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21b27e81-6667-4e7d-bbfc-62cd9e645913","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csődbe ment a focicsapat, de azért még költenek az Elios által kivilágított tatabányai stadionra. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent tájékoztató szerint nem lett elég a több mint 0,4 milliárd forint a felújításra. ","shortLead":"Csődbe ment a focicsapat, de azért még költenek az Elios által kivilágított tatabányai stadionra. A Közbeszerzési...","id":"20180613_Addig_csuszott_a_stadionkivitelezes_amig_levalt_a_vakolat_a_lelatorol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b27e81-6667-4e7d-bbfc-62cd9e645913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e83d2b-b8f4-414e-a1a0-909b12a7a970","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180613_Addig_csuszott_a_stadionkivitelezes_amig_levalt_a_vakolat_a_lelatorol","timestamp":"2018. június. 13. 11:58","title":"Addig csúszott a stadionkivitelezés, amíg levált a vakolat a lelátóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Omladoznak az állomások, beáznak a pályaudvarok, csúcsra jár a teljes budapesti vasúthálózat. Százmilliárdokra lenne szükség a fővárosi vasúti infrastruktúra modernizálására, tervekből nincs is hiány, pénz viszont nincs erre.","shortLead":"Omladoznak az állomások, beáznak a pályaudvarok, csúcsra jár a teljes budapesti vasúthálózat. Százmilliárdokra lenne...","id":"20180612_Hiaba_a_tervek_ha_penz_nincsen__szetrohad_a_budapesti_vasuthalozat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556f5f58-7cfb-4681-bff7-56e5bd56e2eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Hiaba_a_tervek_ha_penz_nincsen__szetrohad_a_budapesti_vasuthalozat","timestamp":"2018. június. 12. 12:45","title":"Hiába a tervek, ha pénz nincsen – szétrohad a budapesti vasúthálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e265dab8-a48d-4780-b0fb-74464b61585b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis az IQ-szint csökkenését állapították meg norvég kutatók az elmúlt bő négy évtized eredményeit tekintve. A korábbi IQ-növekedést az egészségügy és oktatás fejlődésével magyarázták a kutatók, a mostani romlást a környezetszennyezésnek, illetve a kevesebb olvasásnak és több számítógépes játéknak tudják be.","shortLead":"Legalábbis az IQ-szint csökkenését állapították meg norvég kutatók az elmúlt bő négy évtized eredményeit tekintve...","id":"20180613_A_70es_evekig_okosabbak_lettek_azota_butulnak_az_emberek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e265dab8-a48d-4780-b0fb-74464b61585b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010b542c-06f4-4529-b066-a001dc6adafa","keywords":null,"link":"/elet/20180613_A_70es_evekig_okosabbak_lettek_azota_butulnak_az_emberek","timestamp":"2018. június. 13. 16:53","title":"A '70-es évekig okosabbak lettek, azóta butulnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3224f-41ca-47e8-a56e-167be00662d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy divatterepjáró azoknak, akiknek teljesítményből és nyomatékból lényegében sosem elég. ","shortLead":"Egy divatterepjáró azoknak, akiknek teljesítményből és nyomatékból lényegében sosem elég. ","id":"20180612_bmw_x6_m_gpower_nemet_tuning_divatterepjaro_suv_vegsebesseg_gyorsulas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3224f-41ca-47e8-a56e-167be00662d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959f75c7-87e7-4fa8-96d7-a13caec720e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_bmw_x6_m_gpower_nemet_tuning_divatterepjaro_suv_vegsebesseg_gyorsulas","timestamp":"2018. június. 12. 13:21","title":"Polgárpukkasztásból csillagos ötös: itt a 750 lóerős BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Látszólag a „bort iszik és vizet prédikál” iskolapéldáját mutatta be a napokban az előfizetők postaládájába került friss lapszámával a National Geographic magazin. Látszólag.","shortLead":"Látszólag a „bort iszik és vizet prédikál” iskolapéldáját mutatta be a napokban az előfizetők postaládájába került...","id":"20180612_national_geographic_magazin_muanyag_folia_kornyezetbarat_folia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8970bc0f-70c1-46d9-987b-192320ed214d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_national_geographic_magazin_muanyag_folia_kornyezetbarat_folia","timestamp":"2018. június. 12. 09:03","title":"Kiakadtak a National Geographic magyar előfizetői a júniusi lapszámon, pedig nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly a G7 számítása alapján kizárólag ellenzéki újságok kerültek be az öt legnagyobb példányszámban eladott napi- és hetilap közé, a hirdetések döntő többségét mégis a három – olvasottságban messze elmaradó – kormányszócső kapta.","shortLead":"Míg tavaly a G7 számítása alapján kizárólag ellenzéki újságok kerültek be az öt legnagyobb példányszámban eladott napi...","id":"20180612_A_legkisebb_peldanyszamu_ujsag_kapja_a_legtobb_allami_hirdetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f451cf97-1b9a-4c1d-a714-2ac443f84640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_A_legkisebb_peldanyszamu_ujsag_kapja_a_legtobb_allami_hirdetest","timestamp":"2018. június. 12. 10:45","title":"A három legkevésbé olvasott újság kapta az állami hirdetések 87 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4766656-ee12-412e-af3c-78a5caef4260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tartalom terén még mindig nem túl erős az Xbox, ezért több olyan stúdiót is felvásároltak, akik díjnyertes alkotásaik révén már régóta ismertek a játékosok előtt. A friss szerzemények között a különös fejlesztéséről ismert Ninja Theory is szerepel.","shortLead":"Tartalom terén még mindig nem túl erős az Xbox, ezért több olyan stúdiót is felvásároltak, akik díjnyertes alkotásaik...","id":"20180612_microsoft_e3_2018_xbox_playstation_ninja_theory_depresszio_mentalis_betegsegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4766656-ee12-412e-af3c-78a5caef4260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deb67f4-0b2e-49ba-beb6-f6ad6404242a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_microsoft_e3_2018_xbox_playstation_ninja_theory_depresszio_mentalis_betegsegek","timestamp":"2018. június. 12. 13:03","title":"Itt a Microsoft nagy Xbox-terve, amellyel megrengetné a PlayStation uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután egy másik kocsival csattant. Egy ember súlyos, kettő könnyebb sérüléseket szenvedett. A másik autó egy oszlopnak hajtott. Mindkét kocsi alaposan összetört. Az épületben, amelynek az egyik nekirohant, valószínűleg egy üzlet működött, és annak a bejárati ajtaja is rommá tört.\r

\r

","shortLead":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután...","id":"20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727badab-223f-47a1-8ac5-078101d26210","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","timestamp":"2018. június. 13. 08:33","title":"Tört az ajtó és az üveg, háznak rohant egy autó a XX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]