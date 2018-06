Az E csoportban a végső sikerre is esélyes Brazília mellett Svájc, Szerbia és Costa Rica kapott helyet.

Az ötszörös vébégyőztes Brazília fiatal, de erős csapattal vág neki a világkupának: a négy évvel ezelőtti hazai összeomlás után ismét favoritok lettek, köszönhetően Tite szövetségi kapitány munkájának.

Tite Tite, a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya © MTI / EPA / Andy rain

A helyzet ugyanis az, hogy minden csapatrész jó – bár ez négy éve is így volt –, ráadásul egy korszakos zsenijük is van: Neymar. Persze megtörténhet az, ami 2014-ben, vagyis lesérül Neymar, de úgy tűnik, ennek a csapatnak nélküle is menne a játék. Mint ahogyan ment is most tavasszal: a világbajnok németeket és Oroszországot is legyőzték barátságos meccseken.

Kétszer játszottunk Svájccal a selejtezőkben, kétszer tapasztalhattunk, hogy nagyon erősek. Igaz, a nagy tornákon mintha arra játszanának, hogy elaludjunk a meccseiken.

Xherdan Shaqiri © AFP / Fabrice Coffrini

Nem vitás, a legnagyobb sztárjuk Shaqirir, viszont a védelemben lehetnek gyenge láncszemek, és nincs igazi befejező csatár. Vladimir Petkovic kapitány ennek ellenére bizakodhat a továbbjutásban.

De reménykednek a Mladen Krisztajics vezette szerbek is, akiknél a rutinos és betonkemény védelem mellett ott találjuk a 2015-ös U20-as világbajnok csapat tagjait, köztük Szergej Milinkovics-Szavicsot a Lazióból.

© AFP / Joe Klamar

A sorsolásuk is kedvező, ha azt nézzük, hogy elsőként a talán leggyengébb Costa Ricával játszanak, és a legnehezebb brazilokkal csak harmadikként. Gyengeségük lehet, hogy a már említett kemény védelem mégiscsak öregecskének számít, ami akkor jelenthet gondot, ha az ellenfelek kontrára játszanak.

Az egyik ilyen ellenfél Costa Rica, az a csapat, amelyik a 2014-es vébén - miután a csoportmeccseken megverte az olaszokat és ikszelt Angliával, majd tizenegyesekkel kiverte a görögöket – csodák csodájára negyeddöntőt játszott. Az ő legnagyobb sztárjuk egyébként a Real Madrid kapusa, Keylor Navas. Erősségük a védekezés lehet, bár ebből nehezen váltanak át támadó felfogásba akkor, ha például hátrányba kerülnek.

© AFP / Emmanuel Dunand

Az F csoportban a címvédő Németország, a pótselejtezőn olaszverő svédek, a 16 évvel ezelőtti vb-n (erősen vitatható tisztaságú meccsek után) negyedik Dél-Korea, valamint a mindig veszélyes Mexikó játszik.

A németek feltétlenül címvédésre készülnek, amely hitben csak erősíti őket a tény, hogy hosszú sérüléséből felépült klasszis kapusuk, Manuel Neuer. A középpályájuk páratlanul erős, még úgy is, hogy kihagyták az egyik legnagyobb tehetséget, Sanét. Viszont nála is jobban hiányozhat egy igazi rutinos vezér a csapatból. Egy olyan egyéniség, mint négy éve volt például Lahm, Schweinsteiger vagy Mertesacker. Lehetnek ráadásul csatárgondok is, ahol sem a nem túl fiatal Mario Gomez, sem az igenis fiatal Timo Werner nem világklasszis: előbbi már nem, utóbbi még nem.

Mario Gomez és Timo Werner © AFP / Marius Becker

A mexikóiak legutóbbi hat vébéjükön mindig továbbmentek a csoportból. Ez idén is lehetséges, főleg, hogy a csapat nagyon technikás és tapasztalt játékosokból áll. Igaz, míg Javier Hernándezék támadójátékával nem lesz gond, hátul lehetnek problémák, ha sok helyet hagynak a védelem és a középpálya között.

A svédek Ibrahimovic nélkül mennek a vb-re. Tény, a hiányára nem sok jel utal, mert a selejtezőn Hollandia előtt végeztek, a pótselejtezőn pedig az olaszokat verték ki. Sikeresen alkalmazzák a klasszikus 4-4-2-es hadrendet, a támadók kiszolgálásában Emil Forsbergnek lesz kulcsszerepe.

© AFP / Jonathan Nackstrand

A támadók közül viszont sem az Arab Emírségekben légióskodó Marcus Berg, sem a francia bajnokságban, a Toulouse-ban játszó Nils Ola Toivonen nem egy Zlatan szintű játékos.

Dél-Korea talán az esélytelenek nyugalmával vág neki a tornának. Sok Európában játszó játékosa közül a legnagyobb sztár a Tottenham légiósa, Heung-min Szon. Igaz, rá nagy nyomás nehezedik, és kérdés, hogy megbirkózik-e ezzel. Az utolsó felkészülési meccsen mindenesetre kikaptak Szenegáltól, ami nem sok jót ígér a vb-re.