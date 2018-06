Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","shortLead":"Már csaknem 322 forintot adnak egy euróért. ","id":"20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f0e4c6-6094-4d9a-af46-0c375d16e59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7af459-f8a0-44a5-b4ef-8eca88bd5183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Durvan_gyengul_a_forint_meg_sem_all_a_melypontig","timestamp":"2018. június. 12. 11:20","title":"Durván gyengül a forint, meg sem áll a mélypontig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő személy azonban megsérült.","shortLead":"Összeütközött egy sínekre hajtó autóval a felcsúti kisvasút. A szerelvényen utazóknak nem esett baja, a kocsiban ülő...","id":"20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6d326d-c693-481e-8ffa-f9b4e8cbb015","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Utkozott_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2018. június. 12. 17:43","title":"Ütközött a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt riasztották szerdára virradó éjjel – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. ","shortLead":"Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt...","id":"20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4944cb-ce60-4000-a9d6-b6c7c4717ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4111c9-ee7c-44d7-9abe-b76cbe8d03a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_mindenfele_karokat_okozott_az_ejjeli_vihar","timestamp":"2018. június. 13. 05:41","title":"Durva károkat okozott az éjjeli vihar, 39 ezer háztartás van még áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1f1239-26ac-467f-9e03-53803a0d6e72","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Jobbik költségvetési támogatásának felfüggesztését kezdeményezi az Állami Számvevőszék, miután, mint írták, továbbra sem megfelelő az ellenzéki párt intézkedési terve.","shortLead":"A Jobbik költségvetési támogatásának felfüggesztését kezdeményezi az Állami Számvevőszék, miután, mint írták, továbbra...","id":"20180612_Elzaratna_a_Jobbik_penzcsapjat_az_ASZ","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb1f1239-26ac-467f-9e03-53803a0d6e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9470e2d5-1e63-43f4-b5f6-446a61039e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Elzaratna_a_Jobbik_penzcsapjat_az_ASZ","timestamp":"2018. június. 12. 18:21","title":"Elzáratná a Jobbik pénzcsapját az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5beac343-92da-47fe-9394-bdbd1d2dcf38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdasági tanácsokkal látja el a volt pártpénztárnok és cége a Magyar Szocialista Pártot.","shortLead":"Gazdasági tanácsokkal látja el a volt pártpénztárnok és cége a Magyar Szocialista Pártot.","id":"20180611_Hatmillioert_ad_tanacsot_az_MSZPnek_Puch_Laszlo_cege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5beac343-92da-47fe-9394-bdbd1d2dcf38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc5b282-d884-45a9-8cd1-56e364333b34","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Hatmillioert_ad_tanacsot_az_MSZPnek_Puch_Laszlo_cege","timestamp":"2018. június. 11. 14:18","title":"Hatmillióért ad tanácsot az MSZP-nek Puch László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1519d-dc8b-44a7-b5d6-38e994f43e4b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A digitális képek ma már önálló kommunikációs formát jelentenek, a használatukra vonatkozó illemszabályok azonban még nem születtek meg. A sértődések elkerülése érdekében fogadjon meg néhány tanácsot egy profitól! ","shortLead":"A digitális képek ma már önálló kommunikációs formát jelentenek, a használatukra vonatkozó illemszabályok azonban még...","id":"20180612_Megosztana_egy_cuki_kepet_a_gyerekerol_a_Facebookon_Ezt_gondolja_at_elotte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f1519d-dc8b-44a7-b5d6-38e994f43e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cba4011-ec54-4e14-bbde-fe10d9834919","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180612_Megosztana_egy_cuki_kepet_a_gyerekerol_a_Facebookon_Ezt_gondolja_at_elotte","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Megosztana egy cuki képet a gyerekéről a Facebookon? Ezt gondolja át előtte!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15001dd-5f5c-4590-83d5-1ff551596f33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula, Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei továbbra is számíthatnak állami megbízásokra, amelyekből eddig is bőségesen profitáltak már.","shortLead":"Balásy Gyula, Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei továbbra is számíthatnak állami megbízásokra, amelyekből eddig is...","id":"20180611_ujra_kitomik_kozpenzzel_a_kormanykozeli_reklamugynoksegeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c15001dd-5f5c-4590-83d5-1ff551596f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b2a14f-df2f-4b72-b644-9e5f6205a499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_ujra_kitomik_kozpenzzel_a_kormanykozeli_reklamugynoksegeket","timestamp":"2018. június. 11. 18:48","title":"Újra kitömik közpénzzel a kormányközeli reklámügynökségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","shortLead":"Pénteken érkezhet a régóta várt 8-as BMW, a bemutatót azonban egy tragikus baleset árnyékolja be.","id":"20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda5d8ab-5002-437b-8e82-349a9ce9fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33a36f4-a6ae-4323-b1d6-42e199f69af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_8as_bmw_8_as_sorozat_halalos_baleset_video","timestamp":"2018. június. 12. 15:31","title":"Nagyon rossz előjel: halálos balesetet szenvedtek a pénteken érkező 8-as BMW prototípusával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]