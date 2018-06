Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","shortLead":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","id":"20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbba57a0-4f5e-44f8-929e-f1cf39be5372","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","timestamp":"2018. június. 12. 18:48","title":"Komótosan letörte a sorompót a sínen ragadt kamion, mielőtt letarolta volna a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f64a58-bf14-4873-833c-e9632a0dff20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kis startup nekiment az Apple-nek: 200 ezer dollárt követelnek amiatt, hogy – véleményük szerint – az Apple ellopta logójuk ötletét.","shortLead":"Egy ismeretlen kis startup nekiment az Apple-nek: 200 ezer dollárt követelnek amiatt, hogy – véleményük szerint –...","id":"20180613_apple_shift_logo_lopas_per","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71f64a58-bf14-4873-833c-e9632a0dff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d8014f-438f-44c2-9ba9-785d03cefef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_apple_shift_logo_lopas_per","timestamp":"2018. június. 13. 13:03","title":"Beperelik az Apple-t, mert szerintük ellopta a logójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy máris nagyon uborkaszezon van és/vagy tombol az önpíár a Tv2-n: a reggeli műsorban az esti Tények műsorvezetői mondták el, hogy ők a legjobbak. És imádják a hivatásukat. És nem tudtak aludni az amerikai-koreai fejlemények miatt.","shortLead":"Vagy máris nagyon uborkaszezon van és/vagy tombol az önpíár a Tv2-n: a reggeli műsorban az esti Tények műsorvezetői...","id":"20180613_Marsi_Aniko_es_Gonczi_Gabor_eloben_imadta_hivatasat_a_Tenyeknel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecfcbed-5327-454f-9e7b-32c8f13998d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Marsi_Aniko_es_Gonczi_Gabor_eloben_imadta_hivatasat_a_Tenyeknel","timestamp":"2018. június. 13. 11:46","title":"\"Ugyanazt érezzük Ancsával\" – Gönczi Gábor és Marsi Anikó imádja hivatását a Tényeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e9ffe-c00f-46a5-8b38-3bb2790f765d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár hónapja még atomtöltetekkel megvívott háborújuktól tartott a világ, most azonban – jóformán előkészítés nélkül – tárgyalóasztalhoz ült Szingapúrban az amerikai és az észak-koreai elnök. A nagy kérdés: ki kerül ki ebből győztesen? Ha minden rosszul sül el, akkor csak Kim Dzsong Un, mert elérte, hogy tárgyalópartnernek tekintsék. Ha viszont képes lesz szót érteni a Föld két, talán legszeszélyesebb vezetője, akkor akár az egész világ, de a Távol-Kelet térsége mindenképpen nyertes lehet: enyhülhet a feszültség, és talán még egy atommentes övezet is összejöhet. Kövesse az eseményeket a percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Pár hónapja még atomtöltetekkel megvívott háborújuktól tartott a világ, most azonban – jóformán előkészítés nélkül –...","id":"20180612_Szingapurban_eppen_tortenelmet_irnak_osszejott_a_Trump__Kim_Dzsong_Un_talalkozo__ELO","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=389e9ffe-c00f-46a5-8b38-3bb2790f765d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8df9fba-7273-4601-8f4d-f80b07a20acb","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Szingapurban_eppen_tortenelmet_irnak_osszejott_a_Trump__Kim_Dzsong_Un_talalkozo__ELO","timestamp":"2018. június. 12. 02:45","title":"Atommentesítés és tartós béke: Trump és Kim Dzsong Un közös nyilatkozatot írt alá – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d9756d-e04f-4ac9-8102-f241b22d62da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar rendőrség rendre közzétesz oktatóvideókat, amivel egy-egy témára igyekeznek felhívni a figyelmet és közben óva inteni a lakosságot attól, hogy bűncselekmény áldozatai legyenek. Most is készült egy ilyen, de ez az összes többit kenterbe veri.","shortLead":"A magyar rendőrség rendre közzétesz oktatóvideókat, amivel egy-egy témára igyekeznek felhívni a figyelmet és közben óva...","id":"20180612_A_BRFK_megcsinalta_minden_idok_legszurrealisabb_videojat_itt_van_Vakacio_Kapitany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d9756d-e04f-4ac9-8102-f241b22d62da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021165fa-2c91-4d52-9b1f-32d902d8663f","keywords":null,"link":"/elet/20180612_A_BRFK_megcsinalta_minden_idok_legszurrealisabb_videojat_itt_van_Vakacio_Kapitany","timestamp":"2018. június. 12. 16:57","title":"A BRFK megcsinálta minden idők legszürreálisabb videóját: itt van Vakáció Kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","shortLead":"Shane Tusup bírósághoz is fordulhat azért, ha Hosszú Katinka még mindig az ő edzéstervét használja.","id":"20180613_hosszu_shane_edzesterv","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7ca38a-3b0c-4fc1-8338-0e85765377b6","keywords":null,"link":"/sport/20180613_hosszu_shane_edzesterv","timestamp":"2018. június. 13. 09:48","title":"Újabb fronton támadhatja Tusup Hosszút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé válhassanak. Kanadában született kislányuknak nem volt egyszerű magyar állampolgárságot szerezni, és elintézni azt, hogy mindkét édesapja nevét viselhesse.","shortLead":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé...","id":"20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80e248-ee1b-4e46-82fb-13a84dbc8e99","keywords":null,"link":"/elet/20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","timestamp":"2018. június. 13. 07:37","title":"Kanadai béranya szült gyermeket egy magyar meleg párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés, mindenkinek jut az energiából.","shortLead":"Nyugodtan meghívhatja a barátait, hogy ők is töltsék az eszközeiket az alábbi USB-s töltővel, és nem lesz lökdösődés...","id":"20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edf5636-4f38-45b0-84bc-7eb8cf821763","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_hatvan_portos_eszkoztolto_usb_tolto_tobb_keszulek_toltse_egyszerre","timestamp":"2018. június. 12. 20:03","title":"Nem vicc: 60 eszközt tölthet egyszerre ezzel a töltővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]