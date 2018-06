Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket. Az Uber szabályzata szerint tilos az autóban csókolózni. A sofőrt azonban az eset kivizsgálása után kirúgták. Kirúgták az Uber-sofőrt, aki kitett két csókolózó nőt az autójából 2018. június. 13. 14:20 Gyilkosa úgy tett, mintha a családdal együtt ő is keresné. A most 48 éves férfi június elsején előzetes letartóztatásba került. Gyilkosa úgy tett, mintha a családdal együtt ő is keresné. Megtört 11 év után a férfi, aki elásta unokahúgát a pincében Reziben 2018. június. 12. 15:17 Most már azt is tudjuk, melyek voltak a bajos beruházások. Itt a lista: ezek miatt kérhet vissza milliárdokat az EU 2018. június. 14. 08:34 A bevásárlókártyákat kínáló boltok és az árubemutatón hitelt kínáló ügynökök is sok bajt okozhatnak. Minden nyolcadik hitelfelvevő pénzügyi analfabéta, és ennek megfizeti az 2018. június. 12. 14:40 árát raktárépületről Fotók érkeztek a kiégett raktárépületről 2018. június. 13. 15:37 június. 12. 15:58 Szerdán dönt a FIFA arról, hol legyen a 2026-os vébé csütörtöki megrongálása miatt, a Budapest Airport (BA) pedig belső vizsgálatot indított. Nyomozás indult a ferihegyi káosz után 2018. június. 13. 06:09 látott vendég, más államok vezetőihez hasonlóan. Focidiplomácia: Trumpot is szívesen látja Putyin 2018. június. 13. 13:52