Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","shortLead":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","id":"20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853cbaa4-8fa8-4f9a-b3e8-efbb49367a95","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","timestamp":"2018. június. 12. 17:11","title":"Megvan a Real Madrid új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda5fc9f-a5a5-4424-a13b-220a68b456c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat 25-25 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon embercsempészet és emberölés miatt.","shortLead":"Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat 25-25 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon embercsempészet...","id":"20180614_itelethirdetes_halalkamionos_embercsempeszek_elsofok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda5fc9f-a5a5-4424-a13b-220a68b456c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336afc2-16c7-4144-8383-d7a782edd7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_itelethirdetes_halalkamionos_embercsempeszek_elsofok","timestamp":"2018. június. 14. 14:50","title":"100 év fegyház a halálkamionos embercsempészeknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","shortLead":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","id":"20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e7772-a1fa-4a89-b4a1-48681f0b9723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. június. 12. 18:35","title":"Van egy klub, amelyik a Realnál is értékesebb – kitalálja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a pánik.","shortLead":"Kitört a pánik.","id":"20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e7a2511-e72f-4e37-81e2-e5b2c845999b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79658300-01b3-47aa-b91c-dc349ea36c8f","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Kinai_nagypapa_ovoda_panik","timestamp":"2018. június. 12. 16:58","title":"Véletlenül rossz gyereket hozott el egy kínai nagypapa az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa00110-88b5-4d8c-ae56-59c77a00a47d","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok, az vigasztalhat, hogy 2018-ban kimondottan jól alakul a munkaszüneti napok rendje. Sőt, idén rekordszámú hosszú, esetenként nem csak három-, hanem egyenesen négynapos hétvégével is számolhatunk. Utoljára hat évvel ezelőtt volt ilyen jó dolgunk. ","shortLead":"Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok...","id":"feelaustria_20180416_Hogyan_hasznaljuk_ki_legjobban_idei_hosszu_hetvegeinket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa00110-88b5-4d8c-ae56-59c77a00a47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e46557a-1214-43c5-8580-2539e00d53f5","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180416_Hogyan_hasznaljuk_ki_legjobban_idei_hosszu_hetvegeinket","timestamp":"2018. június. 13. 12:30","title":"Villámkirándulás a hosszú hétvégén? Megoldva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.","shortLead":"Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.","id":"20180613_Itt_az_elso_trailer_Tim_Burton_Dumbojahoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5261a213-4311-4d3c-a24a-7ba38b150ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Itt_az_elso_trailer_Tim_Burton_Dumbojahoz","timestamp":"2018. június. 13. 10:41","title":"Itt az első trailer Tim Burton Dumbójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","shortLead":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","id":"20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66037875-1e7a-41a7-a607-345bbad3fa03","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Ezt sütötték ki a kelet-európai pékek az áruházláncok terrorja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos illiberális demokraták. Szabad vélemény.","shortLead":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos...","id":"20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9443f948-0095-46a0-9414-d92f131d8bbe","keywords":null,"link":"/velemeny/20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","timestamp":"2018. június. 13. 09:20","title":"Seres: Pékek, melegek, kettős mércék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]