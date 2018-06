Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elnémította a NASA marsjáróját, az Opportunityt egy gigantikus porvihar, amely a Napot is eltakarja a vörös bolygón.","shortLead":"Elnémította a NASA marsjáróját, az Opportunityt egy gigantikus porvihar, amely a Napot is eltakarja a vörös bolygón.","id":"20180613_nasa_marsjaro_opportunity_mars_voros_bolygo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74058e68-5a1e-4fd5-b5d8-167eae61d766","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_nasa_marsjaro_opportunity_mars_voros_bolygo","timestamp":"2018. június. 13. 18:20","title":"Bajba került a NASA marsjárója egy porvihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházi üvöltözés úgy tűnik, érzékeny téma.","shortLead":"A színházi üvöltözés úgy tűnik, érzékeny téma.","id":"20180613_Kero_osszecsapott_Verebes_Istvannal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5793386-ed65-43c8-a11b-06a1bd11c456","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Kero_osszecsapott_Verebes_Istvannal","timestamp":"2018. június. 13. 16:07","title":"Kero összecsapott Verebes Istvánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473e7b2-a737-4156-b457-5f1628447c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még áprilisban rögzítette a svéd utakon egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy Volvo frontálisan karambolozik egy kamionnal.","shortLead":"Még áprilisban rögzítette a svéd utakon egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy Volvo frontálisan karambolozik...","id":"20180614_scania_kamion_volvo_xc70_frontalis_utkozes_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4473e7b2-a737-4156-b457-5f1628447c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644d5a3d-8fa3-4682-9bec-88b5366c353f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_scania_kamion_volvo_xc70_frontalis_utkozes_baleset_video","timestamp":"2018. június. 14. 04:01","title":"Szemből érkező kamionnal ütközött a Volvo, mégis megmenekült a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea270a25-2fe7-403f-99f9-4c67c1efec79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez már nagyon kifinomult diplomáciai gesztus volt.","shortLead":"Ez már nagyon kifinomult diplomáciai gesztus volt.","id":"20180612_A_limuzinjaval_vagott_fel_Kim_Dzsong_Un_elott_az_amerikai_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea270a25-2fe7-403f-99f9-4c67c1efec79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030638b8-06a4-4e7c-8827-e0dec0e2f6fc","keywords":null,"link":"/elet/20180612_A_limuzinjaval_vagott_fel_Kim_Dzsong_Un_elott_az_amerikai_elnok","timestamp":"2018. június. 12. 09:16","title":"A limuzinjával vágott fel Kim Dzsong Un előtt az amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budán, a Lánchídtól az Batthyány térig tartó járdaszakaszon gyakorlatilag folyamatosan hömpölyögnek a sétálók és a biciklisek. Egymásnak elég sok bosszúságot okozva.","shortLead":"Budán, a Lánchídtól az Batthyány térig tartó járdaszakaszon gyakorlatilag folyamatosan hömpölyögnek a sétálók és...","id":"20180613_Itt_egy_otlet_az_orszag_talan_legzsufoltabb_kerekparutjanak_problemajara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95f3666-566a-4fe0-8725-1773aed599ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_Itt_egy_otlet_az_orszag_talan_legzsufoltabb_kerekparutjanak_problemajara","timestamp":"2018. június. 13. 09:26","title":"Itt egy ötlet az ország talán legzsúfoltabb kerékpárútjának problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg. ","shortLead":"Senki nem sérült meg. ","id":"20180612_Elkaptak_a_parizsi_tuszejtot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b9b7f7-b42b-4e76-95db-4aa3c92beef4","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Elkaptak_a_parizsi_tuszejtot","timestamp":"2018. június. 12. 20:42","title":"Elkapták a párizsi túszejtőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff4c1a3-0a9e-4a37-b100-f8372e1a80e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötmillió dollár kártérítést követelnek az Apple-től egy csoportos polgári peres eljárásban. Az indok: az Apple Watch egy, a kezdetektől fogva fennálló hibája.","shortLead":"Ötmillió dollár kártérítést követelnek az Apple-től egy csoportos polgári peres eljárásban. Az indok: az Apple Watch...","id":"20180612_csoportos_per_apple_watch_kijelzo_hiba_karterites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff4c1a3-0a9e-4a37-b100-f8372e1a80e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e64e1fc-0c61-4ca6-a2ad-5beeedc3359e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_csoportos_per_apple_watch_kijelzo_hiba_karterites","timestamp":"2018. június. 12. 16:03","title":"Valamennyi Apple Watch hibás: csoportos per indul az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése miatt. ","shortLead":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése...","id":"20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82669dc-c6cf-47a4-86c2-bd014f6b892f","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 18:57","title":"Bűncselekménnyel vádolják Szijjártó politikusbarátját a menekülthajó elutasítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]