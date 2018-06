Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8281fd93-3e10-4231-b87e-9e7c467adc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus elnöknek nem, csak a választmány vezetőjének jelölteti magát a vasárnapi kongresszuson.","shortLead":"Az MSZP-s politikus elnöknek nem, csak a választmány vezetőjének jelölteti magát a vasárnapi kongresszuson.","id":"20180614_kunhalmi_agnes_nem_indul_az_mszp_elnoksegert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8281fd93-3e10-4231-b87e-9e7c467adc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cc4fd2-fafd-436f-95e2-fab8dac5b5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_kunhalmi_agnes_nem_indul_az_mszp_elnoksegert","timestamp":"2018. június. 14. 10:41","title":"Döntött Kunhalmi: nem indul az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti.","shortLead":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés...","id":"20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613afd08-83d0-4145-8c5c-58115371f32c","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","timestamp":"2018. június. 13. 07:58","title":"Kirúgja dolgozói egy részét a Tesla, hogy nyereségessé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8529ef7f-53e7-40d6-bff1-ff8a0f7c1659","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Az utóbbi évtizedek legkülönlegesebb nyitómeccse lesz a magyar idő szerint csütörtök délután ötkor kezdődő Oroszország–Szaúd-Arábia mérkőzés: nincs ugyanis \"nagy csapat\", a korábbiakkal ellentétben a vb-nyitány szereplőit legfeljebb a középmezőnyhöz sorolják a FIFA-ranglistán. Vagy még oda sem: a házigazda Oroszország a 70., Szaúd-Arábia pedig a 67. helyen áll ott, ahol Magyarország 51., tehát lehet fogalmunk a képességeikről. Küzdelem viszont lesz, mert egy vereség a nagyon gyors kiesést jelentheti.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek legkülönlegesebb nyitómeccse lesz a magyar idő szerint csütörtök délután ötkor kezdődő...","id":"20180614_Eselytelenek_izgalmaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8529ef7f-53e7-40d6-bff1-ff8a0f7c1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b34165-6a7c-49e1-b672-a4c597f65a94","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Eselytelenek_izgalmaval","timestamp":"2018. június. 14. 09:58","title":"A nap meccse: Oroszország–Szaúd-Arábia – esélytelenek izgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad32c3c-27a3-45eb-b25f-7f888d147616","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.24/201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","timestamp":"2018. június. 13. 00:00","title":"Várható élettartam kontra GDP: hajtós németek, életművész görögök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8733ca3c-e2c4-4c46-9e17-df885742b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dollárszázmilliókat költöttek a repülés történetének eddigi legnagyobb talányának megoldására, de senki nem akadt rá a 2014 márciusában nyoma veszett maláj gép roncsaira. Egy másik nagy légiközlekedési rejtély viszont megoldódhatott: jó eséllyel Amelia Earhart pilótanő csontjaira bukkanhattak egy csendes-óceáni szigeten.","shortLead":"Dollárszázmilliókat költöttek a repülés történetének eddigi legnagyobb talányának megoldására, de senki nem akadt rá...","id":"20180614_Vegleg_leallitottak_a_malaj_gep_kereseset_egy_talany_viszont_megoldodhatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8733ca3c-e2c4-4c46-9e17-df885742b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b703b1-3b73-4c38-9c46-b14e1a796267","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Vegleg_leallitottak_a_malaj_gep_kereseset_egy_talany_viszont_megoldodhatott","timestamp":"2018. június. 14. 11:35","title":"Végleg leállították a maláj gép keresését, egy talány viszont megoldódhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház oldalán, most ért fel az épület tetejére. ","shortLead":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház...","id":"20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2475115-6b68-4571-90c1-9dd50af70f5f","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","timestamp":"2018. június. 13. 10:07","title":"Hihetetlen akcióba kezdett egy mosómedve, megmászott egy toronyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fontos állami megrendelései is vannak a cégnek, amelynek a raktára leégett.","shortLead":"Fontos állami megrendelései is vannak a cégnek, amelynek a raktára leégett.","id":"20180613_Milliardos_kart_is_okozhatott_a_budapesti_tuz_volt_miniszter_uzlettarsai_foghatjak_a_fejuket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ca08ee-ed8f-4e8e-9801-a3233a9d5413","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Milliardos_kart_is_okozhatott_a_budapesti_tuz_volt_miniszter_uzlettarsai_foghatjak_a_fejuket","timestamp":"2018. június. 13. 15:19","title":"Milliárdos kárt is okozhatott a budapesti tűz, volt miniszter üzlettársai foghatják a fejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés rövid időn belül abbamaradna. Amerikai geológusok közben folyamatosan méréseket végeznek, néhány döbbenetes eredményt pedig meg is osztottak.","shortLead":"Több mint egy hónapja, hogy aktivizálta magát a Kilauea, de továbbra sem tűnik olyannak a helyzet, hogy a vulkánkitörés...","id":"20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ad1f5f-e63a-4ade-9668-049c46c7e1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_vulkan_kitores_kilaeua_lava_hawaii","timestamp":"2018. június. 13. 19:03","title":"113 500 000 köbméter lávát lövellt ki öt hét alatt a Hawaii szigetén tomboló vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]