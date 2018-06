Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évvel a Doom nagysikerű visszatérése után Doom: Eternal néven jön a folytatás, és már egy rövid videót is mutattak belőle.","shortLead":"Két évvel a Doom nagysikerű visszatérése után Doom: Eternal néven jön a folytatás, és már egy rövid videót is mutattak...","id":"20180612_doom_folytatasa_doom_eternal_elozetes_video_bethesda_jatek_fps_doom_5","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6afa98-21d4-4ec9-85fa-40d8ea96257a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_doom_folytatasa_doom_eternal_elozetes_video_bethesda_jatek_fps_doom_5","timestamp":"2018. június. 12. 15:03","title":"Végre: jön a Doom folytatása, itt az első előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","shortLead":"A fiatalkorú elkövetők és gyermekkorú társuk az aznap felvett nyugdíját vették el a sértettől. ","id":"20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55f1961-880c-44d2-960f-6894731b5306","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_95_eves_ferfit_rabolt_ki_harom_tizeneves","timestamp":"2018. június. 13. 12:21","title":"95 éves férfit rabolt ki három tizenéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9a5db5-d7d6-42da-b579-7658c43f66fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Titokban_bemutatott_egy_uj_dalt_Paul_McCartney_jon_az_uj_album_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9a5db5-d7d6-42da-b579-7658c43f66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d18cc7-2027-4e00-b36d-68f6ae5bd1e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Titokban_bemutatott_egy_uj_dalt_Paul_McCartney_jon_az_uj_album_is","timestamp":"2018. június. 14. 10:55","title":"Titokban bemutatott egy új dalt Paul McCartney, jön az új album is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden este a Fox televízióban beszélt az észak-koreai vezetőről, miután Szingapúrban csúcstalálkozót tartottak.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök kedden este a Fox televízióban beszélt az észak-koreai vezetőről, miután Szingapúrban csúcstalálkozót...","id":"20180613_trump_dicseri_kim_dzsong_unt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c91a70-a7cc-41a2-9d97-870bd7803971","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_trump_dicseri_kim_dzsong_unt","timestamp":"2018. június. 13. 07:06","title":"Erős, okos, jópofa – Trump így dicséri Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most átadott 14 kilométeres kétcsöves törökországi alagút a világon a második leghosszabb ilyen építmény. Jövőre átadnak egy még hosszabbat.","shortLead":"A most átadott 14 kilométeres kétcsöves törökországi alagút a világon a második leghosszabb ilyen építmény. Jövőre...","id":"20180613_Erdoganek_atadtak_a_vilag_egyik_leghosszabb_alagutjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1208032-af5a-4be1-8d4c-337182392aeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Erdoganek_atadtak_a_vilag_egyik_leghosszabb_alagutjat","timestamp":"2018. június. 13. 18:10","title":"Törökország feliratkozott az alagútrekorderek közé – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709aade0-2fe0-4e96-b38d-533ce1051655","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Blaskó Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet művésze 70 éves.","shortLead":"Blaskó Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet művésze 70 éves.","id":"20180611_Blasko_Peter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709aade0-2fe0-4e96-b38d-533ce1051655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0dbcaf-87d2-4649-9081-421b44374840","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Blasko_Peter","timestamp":"2018. június. 13. 08:54","title":"Próbálta ellesni a színészi átváltozás lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Sok szülőnek probléma, mit csináljon a két és fél hónap alatt a gyerekkel, és az is tény, hogy a nyári szünetben tovább nő a szakadék a szerencsésebb és kevésbé szerencsés családokba született gyerekek teljesítménye között. A megoldás viszont nem a kötelező tanévhosszabbításban van. Úgy tudjuk, uniós pénzekből készülnek a programok a tervezett kéthetes táborokhoz, csak a szakmaiság hiányzik belőlük.","shortLead":"Sok szülőnek probléma, mit csináljon a két és fél hónap alatt a gyerekkel, és az is tény, hogy a nyári szünetben tovább...","id":"20180613_Rovidebb_nyari_szunet__nem_teljesen_hulyeseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d946cc3a-f896-47ce-b565-bebfd69f5555","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Rovidebb_nyari_szunet__nem_teljesen_hulyeseg","timestamp":"2018. június. 13. 10:01","title":"Rövidebb nyári szünet? Nem is lenne teljesen hülyeség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti.","shortLead":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés...","id":"20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613afd08-83d0-4145-8c5c-58115371f32c","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","timestamp":"2018. június. 13. 07:58","title":"Kirúgja dolgozói egy részét a Tesla, hogy nyereségessé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]