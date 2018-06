Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd klasszis üzent a vébé nyitómeccse előtt Moszkvából.","shortLead":"A svéd klasszis üzent a vébé nyitómeccse előtt Moszkvából.","id":"20180614_Ibrahimovic_is_ott_van_most_mar_kezdodhet_a_vebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209ef99-546e-488c-b764-3c657701280f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ibrahimovic_is_ott_van_most_mar_kezdodhet_a_vebe","timestamp":"2018. június. 14. 17:01","title":"Ibrahimovic is ott van, most már kezdődhet a vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","shortLead":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","id":"20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189a7cd3-6971-4397-a3d0-297a0e536aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","timestamp":"2018. június. 14. 07:24","title":"Elkészült a Pride kisfilmje, de a rendőrség idén újra kordonok közé szoríthatja a vonulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izzó-parázsló részek miatt még csütörtökön reggel is dolgoztak, dolgoznak a tűzoltók a 13. kerületben, ahol kedden lángra kapott, majd kiégett egy raktárépület. ","shortLead":"Az izzó-parázsló részek miatt még csütörtökön reggel is dolgoztak, dolgoznak a tűzoltók a 13. kerületben, ahol kedden...","id":"20180614_Folyamatosan_dolgoznak_a_tuzoltok_a_raktartuz_helyszinen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81b48ee-93af-42ee-b314-89cd40106502","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Folyamatosan_dolgoznak_a_tuzoltok_a_raktartuz_helyszinen","timestamp":"2018. június. 14. 07:17","title":"Folyamatosan dolgoznak a tűzoltók a raktártűz helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén másodjára. ","shortLead":"Idén másodjára. ","id":"20180613_Megint_emelt_a_kamaton_a_Fed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71aadd7-e804-4ead-a82a-48d1103feeb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Megint_emelt_a_kamaton_a_Fed","timestamp":"2018. június. 13. 20:38","title":"Megint emelt a kamaton a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ccc17e-4a38-4b40-9595-582a5ca2d3f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tűzoltók a helyszínen vannak, és megkezdték az oltást a Frangepán utca 46. szám alatti raktárnál.","shortLead":"A tűzoltók a helyszínen vannak, és megkezdték az oltást a Frangepán utca 46. szám alatti raktárnál.","id":"20180613_Muszaki_szerviz_langol_a_Frangepan_utcaban__VIDEO","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28ccc17e-4a38-4b40-9595-582a5ca2d3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f759d3e-7797-4cee-949b-468c6b02927b","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Muszaki_szerviz_langol_a_Frangepan_utcaban__VIDEO","timestamp":"2018. június. 13. 10:23","title":"Óriási a füst a Frangepán utcában, műszaki raktár lángol - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","shortLead":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","id":"20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e2ab07-a043-4d91-8666-64df8746a18a","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","timestamp":"2018. június. 14. 14:35","title":"Figyelmeztették a vb-re készülő magyar szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghatározott cégeknél elkölthető elektronikus utalvány révén növelné a közszféra dolgozóinak bérét Domokos László.","shortLead":"Meghatározott cégeknél elkölthető elektronikus utalvány révén növelné a közszféra dolgozóinak bérét Domokos László.","id":"20180613_Fura_otlettel_allt_elo_az_ASZ_elnoke_az_allami_beremelessel_kapcsolatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8f40a0-ab1b-41e9-bfdb-0cc7c9265b44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Fura_otlettel_allt_elo_az_ASZ_elnoke_az_allami_beremelessel_kapcsolatban","timestamp":"2018. június. 13. 17:00","title":"Fura ötlettel állt elő az ÁSZ elnöke az állami béremeléssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdf4444-2c90-467f-a5ed-f2c0583982b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dominic Joseph Fontana szerdán halt meg álmában. A 87 éves dobos Elvis eredeti zenekarának az utolsó élő tagja volt.","shortLead":"Dominic Joseph Fontana szerdán halt meg álmában. A 87 éves dobos Elvis eredeti zenekarának az utolsó élő tagja volt.","id":"20180614_Meghalt_Elvis_dobosa_DJ_Fontana","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fdf4444-2c90-467f-a5ed-f2c0583982b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baf32d7-7894-4c0d-bf1d-1c0ad02f2501","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Meghalt_Elvis_dobosa_DJ_Fontana","timestamp":"2018. június. 14. 16:46","title":"Meghalt Elvis dobosa, D.J. Fontana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]