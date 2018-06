Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és menekülőhely sincs. ","shortLead":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és...","id":"20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238229d2-a1bb-47ec-976e-dd01aca0c700","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","timestamp":"2018. június. 14. 16:17","title":"Mi van ezzel az autóssal a Szentendrei úton? Szembefordult a forgalommal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GQ szinte tényként ír arról, hogy a világ egyik legeredményesebb teniszezője hosszú idő után szerződést bont a már szinte hozzánőtt Nike-val. ","shortLead":"A GQ szinte tényként ír arról, hogy a világ egyik legeredményesebb teniszezője hosszú idő után szerződést bont a már...","id":"20180612_Gigantikus_penzt_fizetne_egy_japan_ruhamarka_Federernek_ha_otthagyja_a_Niket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8aeaf92-0c6e-4a3f-9c12-1ef0fecc9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc0cc96-07b2-42f7-bea4-d5ebca6bff9b","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Gigantikus_penzt_fizetne_egy_japan_ruhamarka_Federernek_ha_otthagyja_a_Niket","timestamp":"2018. június. 12. 19:26","title":"Gigantikus pénzt fizetne egy japán ruhamárka Federernek, ha otthagyja a Nike-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb50638e-3304-4298-94ab-7efc066cf2c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rablóból pandúr, jobb nem is lehetne.","shortLead":"Rablóból pandúr, jobb nem is lehetne.","id":"20180612_rendorauto_lett_a_maffiatol_lefoglalt_Ferraribol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb50638e-3304-4298-94ab-7efc066cf2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ce03ab-31cc-49e5-9e5a-6c94c14721f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_rendorauto_lett_a_maffiatol_lefoglalt_Ferraribol","timestamp":"2018. június. 13. 10:22","title":"Rendőrautó lett a maffiától lefoglalt Ferrariból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda válogatott 22-26-ra kikapott Szlovénia csapatától, így 51-50-es összesítéssel kijutott a jövő januári, dán-német közös rendezésű világbajnokságra.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda válogatott 22-26-ra kikapott Szlovénia csapatától, így 51-50-es összesítéssel kijutott a jövő...","id":"20180613_tulelte_a_dramat_kijutott_a_vebere_a_ferfi_kezilabdavalogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d18c5e-d9e7-4a44-89f1-a3d0005717c8","keywords":null,"link":"/sport/20180613_tulelte_a_dramat_kijutott_a_vebere_a_ferfi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2018. június. 13. 20:45","title":"Túlélte a drámát, kijutott a vébére a férfi kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc","c_author":"","category":"sport","description":"A brazil támadó kicsit sem büszke arra, hogy ő a világ legdrágább játékosa, inkább a vb-győztes serleget mutogatná. ","shortLead":"A brazil támadó kicsit sem büszke arra, hogy ő a világ legdrágább játékosa, inkább a vb-győztes serleget mutogatná. ","id":"20180614_Neymar_nem_fizetett_volna_222_milliot_Neymarert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53c31b0-974f-4280-8be6-04f07913612e","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Neymar_nem_fizetett_volna_222_milliot_Neymarert","timestamp":"2018. június. 14. 12:24","title":"Neymar nem fizetett volna 222 milliót Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22ef77e-d843-4a5c-9b34-c5c00239d66b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat már eloltották, a szerelvényen ülőkért küldenek egy másik mozdonyt.","shortLead":"A lángokat már eloltották, a szerelvényen ülőkért küldenek egy másik mozdonyt.","id":"20180613_kigyulladt_egy_a_balatonra_tarto_vonat_mozdonya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22ef77e-d843-4a5c-9b34-c5c00239d66b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ac8c07-4265-452a-ab0f-7c7920b5119c","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_kigyulladt_egy_a_balatonra_tarto_vonat_mozdonya","timestamp":"2018. június. 13. 11:10","title":"Kigyulladt egy, a Balatonra tartó vonat mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi óránkénti 60-80 kilométer helyett többnyire óránkénti 100, a be nem épített területeken 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok a dél-balatoni vasútvonalon. ","shortLead":"A korábbi óránkénti 60-80 kilométer helyett többnyire óránkénti 100, a be nem épített területeken 120 kilométeres...","id":"20180614_Gyorsabbak_lesznek_a_balatoni_vonatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63685db3-e308-4f6b-8116-82a517c86e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Gyorsabbak_lesznek_a_balatoni_vonatok","timestamp":"2018. június. 14. 17:21","title":"Gyorsabbak lesznek a balatoni vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794ba52-837e-42a5-be36-8def2f408c67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Utoljára 1992-ben történt hasonló Idahóban.","shortLead":"Utoljára 1992-ben történt hasonló Idahóban.","id":"20180614_Pestissel_diagnosztizaltak_egy_gyermeket_Amerikaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b794ba52-837e-42a5-be36-8def2f408c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b353f6-af0a-4f9b-b6b2-49b0cf86e02c","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Pestissel_diagnosztizaltak_egy_gyermeket_Amerikaban","timestamp":"2018. június. 14. 10:18","title":"Pestissel diagnosztizáltak egy gyermeket Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]