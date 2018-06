Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","shortLead":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","id":"20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65005f97-fd53-46ae-bfbb-ee1665d446b7","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","timestamp":"2018. június. 15. 21:23","title":"Oroszország ellen már biztos pályára léphet Szalah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","shortLead":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","id":"20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189a7cd3-6971-4397-a3d0-297a0e536aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","timestamp":"2018. június. 14. 07:24","title":"Elkészült a Pride kisfilmje, de a rendőrség idén újra kordonok közé szoríthatja a vonulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég sok szabálytalanságot találtak az Európai Bizottság auditorai Magyarországon, Brüsszel 100-150 milliárd forintot is visszatarthat. Most már azt is tudjuk, melyek voltak a bajos beruházások.","shortLead":"Elég sok szabálytalanságot találtak az Európai Bizottság auditorai Magyarországon, Brüsszel 100-150 milliárd forintot...","id":"20180614_Itt_a_lista_ezek_miatt_kerheti_vissza_milliardokat_az_EU","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea389f8a-ee20-4062-95f0-cd64c2e50df8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Itt_a_lista_ezek_miatt_kerheti_vissza_milliardokat_az_EU","timestamp":"2018. június. 14. 08:34","title":"Itt a lista: ezek miatt kérhet vissza milliárdokat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde84c2-2534-4872-8272-a1a4ffc7c3d4","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201824_kisfoci","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecde84c2-2534-4872-8272-a1a4ffc7c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25443b4c-08ae-46ff-a11f-c0298874da06","keywords":null,"link":"/itthon/201824_kisfoci","timestamp":"2018. június. 14. 10:15","title":"Dobszay János: Kisfoci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha egy kis ősz vegyült volna a nyárba.","shortLead":"Mintha egy kis ősz vegyült volna a nyárba.","id":"20180614_Viharos_szellel_es_esovel_kozelit_a_hetvege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0bf1c6-6ecc-4125-aa0e-9e5af100e35a","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Viharos_szellel_es_esovel_kozelit_a_hetvege","timestamp":"2018. június. 14. 05:04","title":"Viharos széllel és esővel közelít a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan történt, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Közös interjút adott a Magyar Narancsban egy Párbeszéd- és egy Jobbik-politikus.","shortLead":"Olyan történt, ami néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna. Közös interjút adott a Magyar Narancsban...","id":"20180614_A_Parbeszed_politikusa_mar_nagykoaliciorol_beszel_a_Jobbikkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb08f5dd-7086-434e-8d32-2ff4b479d55d","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_Parbeszed_politikusa_mar_nagykoaliciorol_beszel_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. június. 14. 06:08","title":"A Párbeszéd politikusa már nagykoalícióról beszél a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","shortLead":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","id":"20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1078fd-cd5b-4848-a9ca-ccf95133aab3","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","timestamp":"2018. június. 15. 15:37","title":"Ezúttal önerőből építkezik az állami pénzekkel elkényeztetett fékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]