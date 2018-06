Mit tesz egy 5:0-s győzelem, még akkor is, ha azt a meggyőzőnek aligha mondható teljesítményt nyújtó Szaúd-Arábia ellen éri el valaki: az orosz szurkolók, akik szerdán még szinte szégyellték a szbornaját, most tömegesen ünneplik az aranylábú gyerekeket. Az egyik törvényhozó törvényben tiltaná a válogatott szidalmazását, s a sajtó is más hangot használ.