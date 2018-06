Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler Miklós emberminiszter a csütörtöki Figyelőnek adott interjújából. Kásler szerint a probléma összetett, bonyolult, és évtizedek óta nem sikerült megoldani, de olyannyira rossz állapotban azért nincs, mint amilyen súlyú kritikákat kap. Az oktatásról is volt egy-két gondolata.","shortLead":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler...","id":"20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd8c4e-7840-410f-b204-dc464b864fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","timestamp":"2018. június. 14. 08:36","title":"Kásler: Nincs olyan rossz állapotban az oktatás és az egészségügy, mint amilyen kritikát kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8281b41c-e77d-4a8c-9668-a028e38de66c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar kutatók vizsgálták a kutyák féltékeny viselkedését, és kiderült, tényleg azok. ","shortLead":"Magyar kutatók vizsgálták a kutyák féltékeny viselkedését, és kiderült, tényleg azok. ","id":"20180615_Ugy_feltekenykednek_a_kutyak_mint_az_egyeves_gyerekek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8281b41c-e77d-4a8c-9668-a028e38de66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3762d75f-7500-4810-a13e-f3709bdf8e1f","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Ugy_feltekenykednek_a_kutyak_mint_az_egyeves_gyerekek","timestamp":"2018. június. 15. 15:20","title":"Úgy féltékenykednek a kutyák, mint az egyéves gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó ötlete szerint a közeljövőben érkező rendőrautók könnyű szerrel tudják majd titkolni valódi mivoltukat.","shortLead":"Az amerikai gyártó ötlete szerint a közeljövőben érkező rendőrautók könnyű szerrel tudják majd titkolni valódi...","id":"20180615_ford_rendorseg_civil_uj_lopakodo_alomauto_jeloletlen_rendorauto_szemelyauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6f8de7-7e52-493c-a942-b921944bd427","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_ford_rendorseg_civil_uj_lopakodo_alomauto_jeloletlen_rendorauto_szemelyauto","timestamp":"2018. június. 15. 06:41","title":"A Ford megcsinálja a rendőrség civilnek tűnő új lopakodó álomautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bbaac5-c917-4b9a-a050-eecce9b7fd20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ismét online ingatlanárverést indít a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt. Az érdeklődők előregisztrációja már elindult.\r

","shortLead":"Ismét online ingatlanárverést indít a CIB Csoport visszavett ingatlanok értékesítésével foglalkozó leányvállalata...","id":"20180614_Megkezdodott_a_visszaszamlalas_visszavett_ingatlanokat_arverez_a_CIB_itt_a_teljes_lista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91bbaac5-c917-4b9a-a050-eecce9b7fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8066f4dd-1057-4033-8c37-3b7363eb935c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Megkezdodott_a_visszaszamlalas_visszavett_ingatlanokat_arverez_a_CIB_itt_a_teljes_lista","timestamp":"2018. június. 14. 11:50","title":"Megkezdődött a visszaszámlálás: visszavett ingatlanokat árverez a CIB, itt a teljes lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f2db89-2dd1-4288-b2ba-09b29b6eddac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nekünk nem is, a magyar görögdinnyének jót tett a napok óta tartó esős, meleg időjárás. ","shortLead":"Ha nekünk nem is, a magyar görögdinnyének jót tett a napok óta tartó esős, meleg időjárás. ","id":"20180614_Iden_hamarabb_ehetunk_gorogdinnyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f2db89-2dd1-4288-b2ba-09b29b6eddac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f217d77-256a-4d6a-b60c-691acfa382dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Iden_hamarabb_ehetunk_gorogdinnyet","timestamp":"2018. június. 14. 07:44","title":"Idén hamarabb ehetünk görögdinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","shortLead":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","id":"20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189a7cd3-6971-4397-a3d0-297a0e536aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","timestamp":"2018. június. 14. 07:24","title":"Elkészült a Pride kisfilmje, de a rendőrség idén újra kordonok közé szoríthatja a vonulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavaly kirúgott FBI-igazgató hibázott a Clinton-ügyben, de állítólag nem volt elfogult. Két magas rangú FBI-tisztségviselőt is hibáztatnak, valamint Loretta Lynch volt igazságügyi minisztert is, aki egy reptér kifutóján egyeztetett Bill Clintonnal. ","shortLead":"A tavaly kirúgott FBI-igazgató hibázott a Clinton-ügyben, de állítólag nem volt elfogult. Két magas rangú...","id":"20180614_a_szuletesnapos_trump_megkapta_ajandekat_az_igazsagugytol_az_fbi_clinton_vizsgalatarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf91ad0-01a6-4b6b-9627-275d4b71c7a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_a_szuletesnapos_trump_megkapta_ajandekat_az_igazsagugytol_az_fbi_clinton_vizsgalatarol","timestamp":"2018. június. 14. 21:51","title":"A születésnapos Trump megkapta ajándékát az igazságügytől az FBI Clinton-vizsgálatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4ecee1-93d4-451e-8582-29ee0bdde727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A repülősverseny szervezőinek csak a szokásos terülthasználati díj 10 százalékát kellett kifizetnie a rakpartok lezárásáért. ","shortLead":"A repülősverseny szervezőinek csak a szokásos terülthasználati díj 10 százalékát kellett kifizetnie a rakpartok...","id":"20180614_90_szazalekos_kedvezmenyt_kaptak_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoi_a_fovarostol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ecee1-93d4-451e-8582-29ee0bdde727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a199368-14df-4e53-aaf6-38db9baa56d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_90_szazalekos_kedvezmenyt_kaptak_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoi_a_fovarostol","timestamp":"2018. június. 14. 20:12","title":"90 százalékos kedvezményt kaptak a Red Bull Air Race szervezői a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]