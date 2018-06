Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be9d522-31b4-4ef1-8dc6-8b77082e10b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Nem_az_ordog_az_ember__Csak_elmebeteg__itt_az_uj_Quimbyklip","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be9d522-31b4-4ef1-8dc6-8b77082e10b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c1064-5fc9-42fa-a2bd-e20be017ead9","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Nem_az_ordog_az_ember__Csak_elmebeteg__itt_az_uj_Quimbyklip","timestamp":"2018. június. 14. 10:10","title":"„Nem ördög az ember / Csak elmebeteg” – itt az új Quimby-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lenyúlnák a rókát az egér elől.","shortLead":"Lenyúlnák a rókát az egér elől.","id":"20180614_Ez_a_ceg_keszul_lenyomni_a_Disneyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff0a548-7ff2-4cb7-9395-97a0464375cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Ez_a_ceg_keszul_lenyomni_a_Disneyt","timestamp":"2018. június. 14. 10:17","title":"Ez a cég készül lenyomni a Disneyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 digitális asszisztensében lévő hibát kihasználva hozzá lehet férni a még lezárt számítógépekhez is.","shortLead":"A Windows 10 digitális asszisztensében lévő hibát kihasználva hozzá lehet férni a még lezárt számítógépekhez is.","id":"20180614_microsoft_windows_10_cortana_hiba_serulekenyseg_hacker_biztonsagi_frissites","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c242f2ea-1214-4864-93ac-9411a3191c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f9c8b2-5e95-4349-9e10-df3136ec41ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_microsoft_windows_10_cortana_hiba_serulekenyseg_hacker_biztonsagi_frissites","timestamp":"2018. június. 14. 09:03","title":"Ha Windows 10-et használ, más is beléphet a gépébe, hiába zárja le – de már telepítheti a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és menekülőhely sincs. ","shortLead":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és...","id":"20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238229d2-a1bb-47ec-976e-dd01aca0c700","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","timestamp":"2018. június. 14. 16:17","title":"Mi van ezzel az autóssal a Szentendrei úton? Szembefordult a forgalommal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Majdnem egy centiméterrel növelte a világ tengereinek szintjét az 1990-es évek eleje óta a gyorsuló antarktiszi jégolvadás, a kontinens háromezermilliárd tonna jeget veszített el 1992 és 2017 között a Nature című tudományos folyóiratban szerdán közzétett tanulmány szerint.","shortLead":"Majdnem egy centiméterrel növelte a világ tengereinek szintjét az 1990-es évek eleje óta a gyorsuló antarktiszi...","id":"20180614_antarktisz_jegolvadas_felgyorsult_tengerszint_emelkedese_klimavaltozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d42d61-7e60-4a0a-ad92-0bd27e0f7808","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_antarktisz_jegolvadas_felgyorsult_tengerszint_emelkedese_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 14. 06:03","title":"Na, ez baj: felgyorsult a jégolvadás az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és miért? A Policy Solutions elkészítette a magyar rémálomkutatást, és ebből kiderült, merőben befolyásolja érzéseinket az, hogy milyen a pártszimpátiánk.","shortLead":"Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és...","id":"20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b63be2c-a11e-4d13-97b5-03738aab1053","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","timestamp":"2018. június. 14. 11:15","title":"Elkészült a rémálomkutatás: a Fidesz szavazói gyűlölködnek, a baloldaliak félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d0d3c-dee4-4ddd-9550-040c0e4ef5a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felkészülés ideje az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra épp egybe esett a böjtöléssel. Volt olyan ország, ahol a játékosok felmentést kaptak a vallási előírás alól, mások viszont keményen tartották magukat az éhezéshez. Így aztán lesz némi plusz erőfeszítés a játékukban.","shortLead":"A felkészülés ideje az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra épp egybe esett a böjtöléssel. Volt olyan ország, ahol...","id":"20180614_A_muszlim_focistak_a_ramadan_miatt_nehezebben_tudnak_majd_labdaba_rugni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297d0d3c-dee4-4ddd-9550-040c0e4ef5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1c1868-b2b5-41f6-9c82-34a250ba03c1","keywords":null,"link":"/elet/20180614_A_muszlim_focistak_a_ramadan_miatt_nehezebben_tudnak_majd_labdaba_rugni","timestamp":"2018. június. 14. 14:10","title":"A muszlim focisták a ramadán miatt nehezebben tudnak majd labdába rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Máris ellentmondó és különböző értelmezéseket kap a két napja nyélbe ütött amerikai–észak-koreai, nagyon elvi nyilatkozat a két ország részéről. Phenjan a szankciók feloldásának és a leszerelés egymás mellettiségről beszél, Trump viszont előfeltételnek tekintené a leszerelést.\r

\r

","shortLead":"Máris ellentmondó és különböző értelmezéseket kap a két napja nyélbe ütött amerikai–észak-koreai, nagyon elvi...","id":"20180614_Rogton_be_is_fuccsol_a_TrumpKim_megallapodas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9737768d-5a30-4725-ac42-c487fcc9c427","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Rogton_be_is_fuccsol_a_TrumpKim_megallapodas","timestamp":"2018. június. 14. 15:21","title":"Rögtön be is fuccsol a Trump–Kim-megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]