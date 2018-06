Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy annyira mégsem bolondulnak a fociért.","shortLead":"Kiderült, hogy annyira mégsem bolondulnak a fociért.","id":"20180615_Egy_meglepetessel_mar_szolgaltak_a_brazilok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f86f341-6434-40a5-9b17-28704adb56a6","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Egy_meglepetessel_mar_szolgaltak_a_brazilok","timestamp":"2018. június. 15. 11:35","title":"Egy meglepetéssel már szolgáltak a brazilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc99eae-52a2-4460-a8d5-b507e87335f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion Eb magyarországi versenyhétvégéjének szombati első futamán a Hungaroringen.","shortLead":"A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion...","id":"20180616_kiss_norbert_kamion_eb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dc99eae-52a2-4460-a8d5-b507e87335f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f8b3b-e4c4-46b9-af11-a2a2865efbed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kiss_norbert_kamion_eb","timestamp":"2018. június. 16. 14:42","title":"Jól ment Kiss Norbert - második a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c038f48-a090-40d2-9bc0-7deac0e7db23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Királyságban, Írországban és az Egyesült Államok bizonyos részein búcsút intenek a lánc éttermeiben a műanyag szívószálaknak.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban, Írországban és az Egyesült Államok bizonyos részein búcsút intenek a lánc éttermeiben...","id":"20180615_a_mcdonalds_megszabadulna_a_szivoszalaktol_ket_otlet_mar_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c038f48-a090-40d2-9bc0-7deac0e7db23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08564e28-6e87-4114-b9bf-0fc2078b0a03","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_a_mcdonalds_megszabadulna_a_szivoszalaktol_ket_otlet_mar_van","timestamp":"2018. június. 15. 10:05","title":"A McDonald's megszabadulna a szívószálaktól, két ötlet már van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1d30e1-a88e-4533-8b72-7cbf80411744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallott már a mediterrán diétáról? 