[{"available":true,"c_guid":"911f8a73-a7a7-40e1-b88a-784eb7851e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán látni olyan előzékenységet, mint amilyet a napokban rögzített a Rákóczi úton közlekedő busz fedélzeti kamerája.","shortLead":"Ritkán látni olyan előzékenységet, mint amilyet a napokban rögzített a Rákóczi úton közlekedő busz fedélzeti kamerája.","id":"20180615_budapest_kozlekedes_busz_kerekparos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911f8a73-a7a7-40e1-b88a-784eb7851e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d770af82-9f89-4367-b3a7-58810bca4daf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_budapest_kozlekedes_busz_kerekparos_video","timestamp":"2018. június. 15. 04:01","title":"Olyan jelenetet rögzített a budapesti buszos kamerája, amiből minden közlekedő tanulhatna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bbf0e5-14bb-4c88-b9b9-5b9699ff8319","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kell hozzá néhány Rolls-Royce, meg 100 éves francia párlatok. ","shortLead":"Kell hozzá néhány Rolls-Royce, meg 100 éves francia párlatok. ","id":"20180614_RollsRoyce_kocsik_es_konyak_rendezveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0bbf0e5-14bb-4c88-b9b9-5b9699ff8319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d4ec75-3975-4bae-a778-5b3ead292110","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_RollsRoyce_kocsik_es_konyak_rendezveny","timestamp":"2018. június. 14. 14:21","title":"\"Kocsik és konyakok\", ez talán most a legnagyobb sznobság autós körökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik jobbikos képviselő kérdezte meg, szigorítják-e az ellenőrzéseket a ceglédberceli tragédia után.","shortLead":"A rendőrség adatai szerint tavaly 42 külföldi sofőr halt meg itthon az utakon, és több mint kétszáz megsérült. Az egyik...","id":"20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab82c68-8153-40bd-ba62-634e65c54007","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_pinter_Tovabbra_is_tervszeruen_akarjak_ellenorizni_itthon_a_kulfoldi_soforoket","timestamp":"2018. június. 14. 17:10","title":"Pintér: Továbbra is tervszerűen akarják ellenőrizni itthon a külföldi sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b11673b-1663-4351-951f-3684fd55b3a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nyitónap egyetlen - igaz, valódi orosz tűzijátékot hozó - mérkőzése után végre beindult a nagyüzem a labdarúgó-világbajnokságon. ","shortLead":"A nyitónap egyetlen - igaz, valódi orosz tűzijátékot hozó - mérkőzése után végre beindult a nagyüzem...","id":"20180615_dramai_fordulatok_es_ronaldo_tripla_focivebe_masodik_napjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b11673b-1663-4351-951f-3684fd55b3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49079322-2e13-46be-884d-e32aebadddbf","keywords":null,"link":"/sport/20180615_dramai_fordulatok_es_ronaldo_tripla_focivebe_masodik_napjan","timestamp":"2018. június. 15. 22:30","title":"Drámai fordulatok és Ronaldo-tripla a focivébé második napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f087ee5c-3684-4fab-a904-13629e16be53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több milliárd forintos beruházással megduplázza veszprémi üzeme gyártókapacitását a Pannontej Zrt.","shortLead":"Több milliárd forintos beruházással megduplázza veszprémi üzeme gyártókapacitását a Pannontej Zrt.","id":"20180614_Tudja_mi_az_a_pane_termek_Ezert_bovit_a_Medve_sajt_gyartoja_Veszpremben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f087ee5c-3684-4fab-a904-13629e16be53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc7ce38-7785-4536-acca-292bd8a8e83f","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Tudja_mi_az_a_pane_termek_Ezert_bovit_a_Medve_sajt_gyartoja_Veszpremben","timestamp":"2018. június. 14. 16:38","title":"Tudja, mi az a pané termék? Ezért bővít a Medve sajt gyártója Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ef5545-a482-4f4f-ab5f-829a3de36e42","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az orosz–szaúdi vb-nyitómeccsen gólt szerző és két gólpasszt adó orosz középpályást, Alekszandr Golovint a nagy sikert követően próbálták faggatni orosz tévések. Azt kezdték firtatni, hogy a játékos a Milanhoz vagy a Juvéhoz szerződhet, de a téma vélhetően nem feküdt a játékosnak, hiszen egy ponton egyszerűen kivette a fülesét, és kisétált a képből.","shortLead":"Az orosz–szaúdi vb-nyitómeccsen gólt szerző és két gólpasszt adó orosz középpályást, Alekszandr Golovint a nagy sikert...","id":"20180615_Video_Rossz_kerdest_kapott_az_orosz_csapat_sztarja_egyszeruen_elsetalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ef5545-a482-4f4f-ab5f-829a3de36e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05b8213-67ff-4763-95f8-18c3dbf74df7","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Video_Rossz_kerdest_kapott_az_orosz_csapat_sztarja_egyszeruen_elsetalt","timestamp":"2018. június. 15. 13:00","title":"Videó: Rossz kérdést kapott az orosz csapat sztárja, egyszerűen elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal egy balatoni büfé konyhájára. Vessen rá egy pillantást, hamarosan jön a teljes videó.","shortLead":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal egy balatoni...","id":"20180614_Jon_jon_jon_a_Nemzet_Napszamosa_bevetesen_a_Balatonnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b26638-1ce3-44c4-8f0e-fe0b46baf6a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Jon_jon_jon_a_Nemzet_Napszamosa_bevetesen_a_Balatonnal","timestamp":"2018. június. 14. 18:40","title":"Jön, jön, jön: a Nemzet Napszámosa bevetésen a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cb1366-f216-4449-97e8-3acd0508a806","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","timestamp":"2018. június. 14. 12:34","title":"Őrület! Orbán is Rokker Zsolttit támogatja Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]