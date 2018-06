Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f1ff6b5-d735-4275-80b5-ac9d10dcad74","c_author":"","category":"sport","description":"A La Gazzetta dello Sport című olasz napilap címoldala megmutatja mennyire kíváncsiak az olaszok, a válogatottjuk nélküli tornára.","shortLead":"A La Gazzetta dello Sport című olasz napilap címoldala megmutatja mennyire kíváncsiak az olaszok, a válogatottjuk...","id":"20180616_Az_olaszokat_ennyire_erdekli_a_vebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f1ff6b5-d735-4275-80b5-ac9d10dcad74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d2878-f272-42ab-9985-760f8dea1205","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Az_olaszokat_ennyire_erdekli_a_vebe","timestamp":"2018. június. 16. 11:37","title":"Az olaszokat ennyire érdekli a vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Economist európai kiadásának címlapján látható a magyar miniszterelnök, mellette az orosz, a fülöp-szigeteki és a kínai elnök szerepel.","shortLead":"Az Economist európai kiadásának címlapján látható a magyar miniszterelnök, mellette az orosz, a fülöp-szigeteki és...","id":"20180615_Ismet_az_orosz_elnokkel_kerult_egy_lapra_Orban_Viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fa6af6-e790-4fd1-b908-4fa5ca28851c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Ismet_az_orosz_elnokkel_kerult_egy_lapra_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 15. 11:11","title":"Ismét az orosz elnökkel került egy lapra Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","shortLead":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","id":"20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5da7b8-407d-4db5-9744-e8637cb0bb89","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","timestamp":"2018. június. 15. 15:48","title":"Újabb filmvásárt hódítanak meg a magyar filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"gazdasag","description":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás irányítással. A 130 éves hídon mindent felújítanak a csatlakozó utakkal együtt, de bővítés nem lesz. ","shortLead":"A kiskörei Tisza-híd mindössze egy nyomtávú, azt használják az autók és a vonatok, váltakozó irányban, jelzőlámpás...","id":"20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d8cead-c910-4761-9aa9-f2f1d55a4ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3886017f-ea33-451b-b34e-0ed242ad8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_felujitjak_az_orszag_egyik_leglepukkantabb_hidjat","timestamp":"2018. június. 15. 10:57","title":"Felújítják az ország egyik leglepukkantabb hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179c15aa-8e0e-4219-b4fb-b5b413f4fd26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyolc évvel ezelőtti tragédia ügyét tavaly kezdték újratárgyalni. ","shortLead":"A nyolc évvel ezelőtti tragédia ügyét tavaly kezdték újratárgyalni. ","id":"20180615_Osszel_itelet_szulethet_a_vorosiszapperben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179c15aa-8e0e-4219-b4fb-b5b413f4fd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb60389-312e-4ba5-be2d-ba7f808ea235","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Osszel_itelet_szulethet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2018. június. 15. 05:02","title":"Ősszel ítélet születhet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f74bd-b3f6-4e68-853e-35c9513e0000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint az Orbán Viktor által múlt pénteken bejelentett alkotmányrevízió keretében változások lesznek a köztársasági elnök és a bíróságok jogkörében is.","shortLead":"A Népszava szerint az Orbán Viktor által múlt pénteken bejelentett alkotmányrevízió keretében változások lesznek...","id":"20180615_Ader_birosagok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00f74bd-b3f6-4e68-853e-35c9513e0000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8868a68e-ece6-443f-8a16-30f161495c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Ader_birosagok","timestamp":"2018. június. 15. 15:25","title":"Áder és a bíróságok hatásköréhez is hozzányúlna a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9144372-3e01-444a-8a8b-5e61fea59c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Távozik posztjáról a Facebook kommunikációért és közkapcsolatokért felelős alelnöke, Elliot Schrage. Az elmúlt hónapokban ő irányította a sorozatos botrányokba keveredő közösségi oldal válságkommunikációját is.","shortLead":"Távozik posztjáról a Facebook kommunikációért és közkapcsolatokért felelős alelnöke, Elliot Schrage. Az elmúlt...","id":"20180615_facebook_alelnok_elliot_schrage_felmondas_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_adatmegosztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9144372-3e01-444a-8a8b-5e61fea59c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1280f630-ddb8-4e58-838e-05943c58c3f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_facebook_alelnok_elliot_schrage_felmondas_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_adatmegosztas","timestamp":"2018. június. 15. 13:58","title":"10 év után távozik a Facebooktól az ember, aki azért felelt, hogy mire mit válaszoljon a vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz partoktól elküldött hajón lévők több mint ötöde kiskorú, de Hidvéghi Balázs szerint ez egy \"Soros-hajó\". ","shortLead":"Az olasz partoktól elküldött hajón lévők több mint ötöde kiskorú, de Hidvéghi Balázs szerint ez egy \"Soros-hajó\". ","id":"20180615_Soroshajonak_nevezi_a_Fidesz_a_gyerekekkel_teli_menekulthajot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfe9361-ce86-4e27-b515-da50a8e652ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Soroshajonak_nevezi_a_Fidesz_a_gyerekekkel_teli_menekulthajot","timestamp":"2018. június. 15. 16:48","title":"\"Soros-hajónak\" nevezi a Fidesz a gyerekekkel teli menekülthajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]