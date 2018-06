Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy annyira mégsem bolondulnak a fociért.","shortLead":"Kiderült, hogy annyira mégsem bolondulnak a fociért.","id":"20180615_Egy_meglepetessel_mar_szolgaltak_a_brazilok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f86f341-6434-40a5-9b17-28704adb56a6","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Egy_meglepetessel_mar_szolgaltak_a_brazilok","timestamp":"2018. június. 15. 11:35","title":"Egy meglepetéssel már szolgáltak a brazilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8d1d5f-f8c9-40c4-9982-07fd958e5419","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"Hiába a növekvő gyermekvállalási hajlandóság, ha mind kevesebb a szülőképes korú nő – figyelmeztet Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója.","shortLead":"Hiába a növekvő gyermekvállalási hajlandóság, ha mind kevesebb a szülőképes korú nő – figyelmeztet Spéder Zsolt, a KSH...","id":"201820__speder_zsolt__demografiai_kormanyzasrol_trendfordulokrol__nem_magyar_atok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e8d1d5f-f8c9-40c4-9982-07fd958e5419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f5ee0f-1761-49c1-8234-57bc8c2cc1e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__speder_zsolt__demografiai_kormanyzasrol_trendfordulokrol__nem_magyar_atok","timestamp":"2018. június. 16. 09:00","title":"Nincs magyar átok, de attól még marad a kérdés: hogy lesz több gyerek? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19215eb-4137-40b3-b4e0-a87df013ea58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a nyári szünetről leginkább gagyi szerzemények születtek. De kit érdekel, végre nem kell iskolába járni, ilyenkor minden dal a szabadság himnuszává válik.\r

\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a nyári szünetről leginkább gagyi szerzemények születtek. De kit érdekel, végre nem kell iskolába járni...","id":"20180615_Tiszta_erobol_nyar__dalok_a_vakaciorol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19215eb-4137-40b3-b4e0-a87df013ea58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a052b2d-c455-42d9-bd13-83c396363cd2","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Tiszta_erobol_nyar__dalok_a_vakaciorol","timestamp":"2018. június. 15. 12:23","title":"„Tiszta erőből nyár” – felszabadító dalok a vakációhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc2db1f-b22a-4760-9ac0-79bf209fe1e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A korábbi sztárcég vezetői ellen csalás miatt emeltek vádat. Volt időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért, most várhatóan csődeljárást fog kérni.","shortLead":"A korábbi sztárcég vezetői ellen csalás miatt emeltek vádat. Volt időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért...","id":"20180616_Csufos_vege_lett_a_Sziliciumvolgy_egyik_meno_startupjanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cc2db1f-b22a-4760-9ac0-79bf209fe1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630309c8-61e0-4adb-9d93-22ec59a2021e","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_Csufos_vege_lett_a_Sziliciumvolgy_egyik_meno_startupjanak","timestamp":"2018. június. 16. 08:03","title":"Csúfos vége lett a Szilícium-völgy egyik menő startupjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e232d3-78a0-483e-86c5-e2b8272a7823","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy olyan baktériumot, amely képes létezni alacsony fényviszonyok és rideg körülmények között, ez a sajátossága segítheti az emberek jelenlétét a Marson.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy olyan baktériumot, amely képes létezni alacsony fényviszonyok és rideg...","id":"20180616_levego_lelegzes_a_marson_chroococcidiopsis_cianobakterium","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e232d3-78a0-483e-86c5-e2b8272a7823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb06ee9f-d589-407b-b017-3a274a02bc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_levego_lelegzes_a_marson_chroococcidiopsis_cianobakterium","timestamp":"2018. június. 16. 16:03","title":"Egy \"szívós\" baktérium teheti lehetővé, hogy az emberek levegőt vegyenek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3c8946-41d7-454a-9602-dae11c3169b4","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egyiptomiaknak majdnem sikerült megcsípni a jóval esélyesebb uruguayiakat, azonban a rendes játékidő utolsó percében jött José Gimenez. ","shortLead":"Az egyiptomiaknak majdnem sikerült megcsípni a jóval esélyesebb uruguayiakat, azonban a rendes játékidő utolsó percében...","id":"20180615_Kikapott_a_Szalah_nelkul_felallo_Egyiptom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b3c8946-41d7-454a-9602-dae11c3169b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df9738a-b1bc-4a1f-9f97-e26101384092","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Kikapott_a_Szalah_nelkul_felallo_Egyiptom","timestamp":"2018. június. 15. 15:59","title":"Kikapott a Szalah nélkül felálló Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9366cf79-4564-48eb-94d2-fa57f4ae2e68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a február végi MWC-n mutatott be egy valóban érdekes telefonkoncepciót a kínai Vivo, és most bejelentették az erre épülő, piacra kerülő eszközt.","shortLead":"Még a február végi MWC-n mutatott be egy valóban érdekes telefonkoncepciót a kínai Vivo, és most bejelentették az erre...","id":"20180615_vivo_nex_csupakijelzos_androidos_csucstelefon_bemutatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9366cf79-4564-48eb-94d2-fa57f4ae2e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e612dd-6d1c-47bb-8347-42ef58ef7c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_vivo_nex_csupakijelzos_androidos_csucstelefon_bemutatasa","timestamp":"2018. június. 15. 09:03","title":"Íme az év egyik legizgalmasabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április végéig 79%-kal több szerződés született az építőiparban, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH.","shortLead":"Április végéig 79%-kal több szerződés született az építőiparban, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH.","id":"20180615_Rengeteg_szerzodest_kotottek_az_epitoiparban_mar_csak_az_a_kerdes_ki_fog_dolgozni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0790614-06d0-489b-ac08-72e4298d2468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Rengeteg_szerzodest_kotottek_az_epitoiparban_mar_csak_az_a_kerdes_ki_fog_dolgozni","timestamp":"2018. június. 15. 09:40","title":"Rengeteg szerződést kötöttek az építőiparban, már csak az a kérdés, ki fog dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]