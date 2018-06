Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esztergomban már csak két hétig élvezhetik az autósok a minden fizetési kötelezettségtől mentes parkolást.","shortLead":"Esztergomban már csak két hétig élvezhetik az autósok a minden fizetési kötelezettségtől mentes parkolást.","id":"20180615_esztergom_ingyenes_parkolas_fizetos_auto_varos_kozlekedes_onkormanyzat_parkoloautomata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b83efb-63d7-49c6-9427-1e91229753b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_esztergom_ingyenes_parkolas_fizetos_auto_varos_kozlekedes_onkormanyzat_parkoloautomata","timestamp":"2018. június. 15. 13:23","title":"Vége, nincs több ingyenes parkolás Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","shortLead":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","id":"20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5da7b8-407d-4db5-9744-e8637cb0bb89","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","timestamp":"2018. június. 15. 15:48","title":"Újabb filmvásárt hódítanak meg a magyar filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ellen a fiatalkorú ellen, aki friss jogosítvánnyal okozott balesetet, melyben három barátja is megsérült.","shortLead":"A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ellen...","id":"20180615_hajdunanas_baleset_kozlekedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b117cb4a-deea-4f66-99bb-08a443964520","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_hajdunanas_baleset_kozlekedes","timestamp":"2018. június. 15. 09:21","title":"Menőzni akart a friss jogosítványával a hajdúnánási tinédzser, de nagyon rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A posta szerint nem fizette ki teljesen választási reklámkiadványaik kézbesítésének árát a Jobbik.","shortLead":"A posta szerint nem fizette ki teljesen választási reklámkiadványaik kézbesítésének árát a Jobbik.","id":"20180615_a_magyar_posta_szerint_61_millioval_tartozik_a_tarsasagnak_a_jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ec2c80-322a-403c-83cd-ca9219dd5897","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_a_magyar_posta_szerint_61_millioval_tartozik_a_tarsasagnak_a_jobbik","timestamp":"2018. június. 15. 09:19","title":"A Magyar Posta szerint 61 millióval tartozik nekik a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre egy kicsit megjáratni őket. ","shortLead":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre...","id":"20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f159c7-d34d-481d-af21-b6f5f3331c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","timestamp":"2018. június. 15. 11:21","title":"Belesne a ma pályára lépő Ronaldo elképesztő garázsába? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen hasznos funkciót tesztelt hónapokon át az Instagram: jelzést küldtek az érintett felhasználóknak, ha valaki képernyőkép készítésével megpróbálja lementeni a Storiesnál megosztott fotóikat vagy rövid videóikat. A funkciót végül mégsem vezetik be.","shortLead":"Igen hasznos funkciót tesztelt hónapokon át az Instagram: jelzést küldtek az érintett felhasználóknak, ha valaki...","id":"20180616_instagram_stories_fotok_videok_kepernyomentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7700e7-6521-483b-bb53-ddbbd3e6cb96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_instagram_stories_fotok_videok_kepernyomentes","timestamp":"2018. június. 16. 12:03","title":"Visszakozott az Instagram: mégsem küldik el nekünk azok listáját, akik lementik a fotóinkat a Történetek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419204a4-adbe-49bd-be84-95d11842621f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kim Dotcom ismét hallatott magáról, ezúttal a közösségi oldalaknak akar \"egy jobb\" konkurenciát teremteni.","shortLead":"Kim Dotcom ismét hallatott magáról, ezúttal a közösségi oldalaknak akar \"egy jobb\" konkurenciát teremteni.","id":"20180615_kim_dotcom_facebook_twitter_kozossegi_oldal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419204a4-adbe-49bd-be84-95d11842621f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9b8e9a-b681-4f9a-a036-95dbd0140ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_kim_dotcom_facebook_twitter_kozossegi_oldal","timestamp":"2018. június. 15. 07:02","title":"Visszatér az internet fenegyereke, új oldalával lenyomná a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ócskavas, ócskavas\" – áll a kupáját feltartó teniszező melletti feliraton.","shortLead":"\"Ócskavas, ócskavas\" – áll a kupáját feltartó teniszező melletti feliraton.","id":"20180615_Roman_teniszezo_Charlie_Hebdo_Simona_Halep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0061733-a628-4712-a29a-e8c8a345d374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a19ec5-6dfd-45b1-aed9-bf5adafcfb8a","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Roman_teniszezo_Charlie_Hebdo_Simona_Halep","timestamp":"2018. június. 15. 17:15","title":"Román teniszezőn viccelődik a Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]