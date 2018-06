Jerome most is német kerettag, de Ghána nem kvalifikálta magát a tornára. Az idei megmérettetésen a testvérpárok egymás oldalán lépnek pályára. Vegyük sorra őket. A belgáknál a csapat sztárja, Eden Hazard mellett ott van Thorgan Hazard is, előbbi a Chelsea, utóbbi a Mönchengladbach focistája. Van egy harmadik Hazard-tesó is, Kylian, ő nincs ott a vébén, de arról is ismert, hogy korábban az Újpesten is focizott.

Eden Hazard egyszer azt mondta, öccse, Thorgan jobb labdarúgó, mint ő, többre fogja vinni. Pedig Eden Hazard a hátán vitte a Chelseat és a belga válogatottnak is alapembere, ő is csak 27 éves még, Thorgan 25.

A házigazda oroszoknál is vannak testvérek, a Lokomotiv Moszka két focistája, Alexey és Anton Miranchuk. Aztán ott vannak a marokkói fivérek, Soyfan és Nordin Ambrabat, valamint a Dos Santos tesók Mexikóból, Giovanni és Jonathan.

„Ez egy megvalósult álom. Most, hogy egymás mellett játszunk, semmi sem lehetetlen” – mondta Gio, aki a klubcsapatában, az LA Galaxyban is Jonathan oldalán játszik.

(Marca)