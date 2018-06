Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 54 éves nőt egy napja keresték, amikor rátaláltak a kígyóra. Felvágták, a gyomrában pedig megtalálták az ép holttestét. ","shortLead":"A 54 éves nőt egy napja keresték, amikor rátaláltak a kígyóra. Felvágták, a gyomrában pedig megtalálták az ép...","id":"20180615_Egeszben_lenyelt_embert_talaltak_egy_piton_gyomraban_Indoneziaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe022b24-31be-4031-871c-ac301cbeef6e","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Egeszben_lenyelt_embert_talaltak_egy_piton_gyomraban_Indoneziaban","timestamp":"2018. június. 15. 12:06","title":"Egészben lenyelt embert találtak egy piton gyomrában Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra váltani. Azért néha az ausztrálok is megmutatták, miért vannak kinn a vébén.

","shortLead":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra...","id":"20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cd8677-18d1-4316-862f-6ba95e151f62","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","timestamp":"2018. június. 16. 13:52","title":"Franciaország – Ausztrália: 2-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","shortLead":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","id":"20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cab8f3-b5fb-4e8e-baf9-6a9b545bd92e","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","timestamp":"2018. június. 17. 10:02","title":"Két nagy meccs is lesz ma, de ki jön ki jobban ezekből? Tippeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12920f3-b944-4dc2-8af9-5ca22c5f527e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hónapja van már piacon a Huawei új készülék-triója, és az értékesítési adatok szinte mindenütt felülmúlták a várakozásokat.","shortLead":"Három hónapja van már piacon a Huawei új készülék-triója, és az értékesítési adatok szinte mindenütt felülmúlták...","id":"20180615_huawei_p20_globalis_ertekesitesi_adatok_eladasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b12920f3-b944-4dc2-8af9-5ca22c5f527e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5a53e8-c1e6-465f-b4c2-3dee34a05a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_huawei_p20_globalis_ertekesitesi_adatok_eladasok","timestamp":"2018. június. 15. 15:03","title":"Dörzsöli a markát a Huawei: nemcsak Magyarországon, máshol is nagyon bejöttek a P20-ak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3bd999-f4b3-461f-b098-25bd0b2a070a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A történet szerint volt, aki segített a férfin, aki már korábban is ugyanazzal a történettel verte át áldozatait.","shortLead":"A történet szerint volt, aki segített a férfin, aki már korábban is ugyanazzal a történettel verte át áldozatait.","id":"20180615_suzukis_csalo_facebook","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf3bd999-f4b3-461f-b098-25bd0b2a070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c08f3e-75c5-46e7-a886-d3f308bccb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_suzukis_csalo_facebook","timestamp":"2018. június. 15. 16:41","title":"Ön találkozott már vele? Futótűzként terjed egy fotó egy suzukis csalóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180616_Ilyen_lesz_a_20182019es_tanev_itt_van_az_osszes_fontos_datum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f31cf01-6286-4cb9-aa11-de12c8d75c89","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Ilyen_lesz_a_20182019es_tanev_itt_van_az_osszes_fontos_datum","timestamp":"2018. június. 16. 09:54","title":"Ilyen lesz a 2018/2019-es tanév: itt van az összes fontos dátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","shortLead":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","id":"20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708ed6d3-05e0-4caa-8760-81db85fa49ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","timestamp":"2018. június. 16. 12:22","title":"Megőrülnek a magyarok a készpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8281b41c-e77d-4a8c-9668-a028e38de66c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar kutatók vizsgálták a kutyák féltékeny viselkedését, és kiderült, tényleg azok. ","shortLead":"Magyar kutatók vizsgálták a kutyák féltékeny viselkedését, és kiderült, tényleg azok. ","id":"20180615_Ugy_feltekenykednek_a_kutyak_mint_az_egyeves_gyerekek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8281b41c-e77d-4a8c-9668-a028e38de66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3762d75f-7500-4810-a13e-f3709bdf8e1f","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Ugy_feltekenykednek_a_kutyak_mint_az_egyeves_gyerekek","timestamp":"2018. június. 15. 15:20","title":"Úgy féltékenykednek a kutyák, mint az egyéves gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]