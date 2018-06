Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab592fa5-0957-470c-a804-273f6f5d80f2","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.","shortLead":"Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.","id":"20180615_Programajanlo_azoknak_akiket_nem_erdekel_a_focivebe_programajanlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab592fa5-0957-470c-a804-273f6f5d80f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7085191-06c6-49bc-8917-8c766275dc64","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Programajanlo_azoknak_akiket_nem_erdekel_a_focivebe_programajanlo","timestamp":"2018. június. 15. 18:00","title":"Mégis mit csináljak, ha nem érdekel a foci?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed95f858-4796-4896-8f1c-089866c01b5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan GT-R-t szokás Godzillának nevezni, brutális teljesítménye miatt.","shortLead":"A Nissan GT-R-t szokás Godzillának nevezni, brutális teljesítménye miatt.","id":"20180617_nissan_gtr_rendraut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed95f858-4796-4896-8f1c-089866c01b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1af060e-8420-4fb8-a38a-23bf677844be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_nissan_gtr_rendraut","timestamp":"2018. június. 17. 17:25","title":"Godzilla a garázsban – 570 lóerős autót kaptak a japán rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A medvén már nincs rajta a nyomkövető, de a nyomait figyelemmel kísérik. ","shortLead":"A medvén már nincs rajta a nyomkövető, de a nyomait figyelemmel kísérik. ","id":"20180615_Leszedte_nyomkovetojet_a_Magyarorszagot_bejaro_medve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60935da-d150-4b55-b903-3a7dd69d33c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Leszedte_nyomkovetojet_a_Magyarorszagot_bejaro_medve","timestamp":"2018. június. 15. 21:46","title":"Leszedte nyomkövetőjét a Magyarországot bejáró medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fizikust Newton és Darwin közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok, tudósok, és ezer ember, akit sorsolással választottak ki. ","shortLead":"A fizikust Newton és Darwin közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok...","id":"20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde62ca6-8db5-46ee-9809-2439696fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","timestamp":"2018. június. 15. 18:01","title":"Eltemették Stephen Hawkingot, egy egyenlete is felkerült sírfeliratnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak a szerbekkel.","shortLead":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak...","id":"20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0531e1-bb1c-4e49-a44c-0bf2dbab41f6","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","timestamp":"2018. június. 17. 15:42","title":"A szerbek túl vannak a kötelezőn: 1-0-ra győztek Costa Rica ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930e9ddb-6627-47c7-a11b-f4099c19fd04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje egy körforgalomban mutogatta körbe az autóját, egészen addig, amíg utól nem érte a végzete.","shortLead":"A Mercedes sofőrje egy körforgalomban mutogatta körbe az autóját, egészen addig, amíg utól nem érte a végzete.","id":"20180617_mercedes_gle_suv_terepjaro_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=930e9ddb-6627-47c7-a11b-f4099c19fd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df450ae-1780-4436-98ba-ae64e9c71c4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_mercedes_gle_suv_terepjaro_autos_video","timestamp":"2018. június. 17. 04:01","title":"Instant karma: menőzni akart a Mercedes sofőrje, nagyon rosszul járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában.","shortLead":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos...","id":"20180616_POSZT_2018_nyertesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ec013-6482-4d2b-87b2-5a171d700682","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_POSZT_2018_nyertesek","timestamp":"2018. június. 16. 21:22","title":"A kolozsváriak Ibsen-darabja nyert az idei POSZT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem maradhat házi őrizetben Paul Manafort, miután kiderült, hogy tanúkat próbált meg befolyásolni.","shortLead":"Nem maradhat házi őrizetben Paul Manafort, miután kiderült, hogy tanúkat próbált meg befolyásolni.","id":"20180615_Bortonbe_kell_vonulnia_Trump_volt_kampanymenedzserenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685f1fd7-f07d-46dc-a649-dddfab858653","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Bortonbe_kell_vonulnia_Trump_volt_kampanymenedzserenek","timestamp":"2018. június. 15. 18:42","title":"Börtönbe kell vonulnia Trump volt kampánymenedzserének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]