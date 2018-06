Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57851cbf-74d6-493f-9d72-060eb44541ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntek délután a BMW hivatalosan is bemutatta a régóta várt 8-as BMW-t, amiből Európában kétféle változatot is választhatunk majd.","shortLead":"Péntek délután a BMW hivatalosan is bemutatta a régóta várt 8-as BMW-t, amiből Európában kétféle változatot is...","id":"20180616_8as_bmw_hany_loeros_teljesitmeny_bemutato","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57851cbf-74d6-493f-9d72-060eb44541ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad4895-f416-460f-87f5-823add8b1b26","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_8as_bmw_hany_loeros_teljesitmeny_bemutato","timestamp":"2018. június. 16. 08:21","title":"20 év után visszatért: itt az új 8-as BMW, és igazi erőgép lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e232d3-78a0-483e-86c5-e2b8272a7823","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy olyan baktériumot, amely képes létezni alacsony fényviszonyok és rideg körülmények között, ez a sajátossága segítheti az emberek jelenlétét a Marson.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy olyan baktériumot, amely képes létezni alacsony fényviszonyok és rideg...","id":"20180616_levego_lelegzes_a_marson_chroococcidiopsis_cianobakterium","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e232d3-78a0-483e-86c5-e2b8272a7823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb06ee9f-d589-407b-b017-3a274a02bc4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_levego_lelegzes_a_marson_chroococcidiopsis_cianobakterium","timestamp":"2018. június. 16. 16:03","title":"Egy \"szívós\" baktérium teheti lehetővé, hogy az emberek levegőt vegyenek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5783c7bd-2c4d-42d6-b5bb-a27f0cfa500e","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Nemcsak a Nagy Imre-per ítéletét írták meg jó előre, hanem a kivégzések hírének közzétételéről, a várható tiltakozások „kezeléséről” is mindenre kiterjedő intézkedési terv készült. 