Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46","c_author":"Sághy Erna","category":"elet","description":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén harmadik alkalommal megrendezett kiállítás- és programsorozat.","shortLead":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén...","id":"201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dd7b97-48be-4470-9f82-575860c7f652","keywords":null,"link":"/elet/201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","timestamp":"2018. június. 17. 08:30","title":"Szabad térjátékok: szentendrei álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a727f42e-0094-4500-9035-fc503021bc25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El tudja ezt képzelni Dzsudzsákról? ","shortLead":"El tudja ezt képzelni Dzsudzsákról? ","id":"20180617_Szombaton_Messi_ellen_jatszott_egyebkent_meg_sot_pakol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a727f42e-0094-4500-9035-fc503021bc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f97bc-e516-491f-a65b-1a98530f0427","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Szombaton_Messi_ellen_jatszott_egyebkent_meg_sot_pakol","timestamp":"2018. június. 17. 11:46","title":"Szombaton Messi ellen játszott, egyébként meg sót pakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ec4b8f-fa65-454e-8e90-c8d9332de8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valójában nőstény Robi korábban bejárta az egész országot, Szlovákia felé terelték, de ő jobban szeret itt lenni.","shortLead":"A valójában nőstény Robi korábban bejárta az egész országot, Szlovákia felé terelték, de ő jobban szeret itt lenni.","id":"20180616_Visszaterhetett_Magyarorszagra_Robi_a_medve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50ec4b8f-fa65-454e-8e90-c8d9332de8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2644eab9-3b23-4214-837f-8d56f0e2a344","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Visszaterhetett_Magyarorszagra_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 16. 13:07","title":"Visszatérhetett Magyarországra Robi, a medve - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7325e6ed-54b9-42d3-84c0-60da8667a624","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset történt Veszprém határában.","shortLead":"Közlekedési baleset történt Veszprém határában.","id":"20180617_baleset_motoros_82es_fout","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7325e6ed-54b9-42d3-84c0-60da8667a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832bb119-1628-4a24-a44f-85adff3dd5f6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_baleset_motoros_82es_fout","timestamp":"2018. június. 17. 12:16","title":"Megsérült egy motoros, félpályás útzár van a 82-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett vasárnap reggel a spanyolországi Valenciában az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezetek által fenntartott Aquarius mentőhajót segítő egyik olasz hajó.\r

","shortLead":"Megérkezett vasárnap reggel a spanyolországi Valenciában az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF...","id":"20180617_megerkeztek_vlenciaba_az_elso_emberek_az_aquariusrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec150b-4b14-496b-bbba-3f45b60d8c76","keywords":null,"link":"/vilag/20180617_megerkeztek_vlenciaba_az_elso_emberek_az_aquariusrol","timestamp":"2018. június. 17. 08:16","title":"Megérkeztek Valenciába az első emberek az Aquariusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény volt számukra a gyerekük születése. Kifejezetten olyan férfiakat kerestünk meg, akik bent voltak a szülőszobában is. Hirtelen megjött önbizalomról, eufóriáról, meghitt beszélgetésekről, de a kételyeikről, a műtéti beavatkozás durva mozzanatairól, a rossz tapasztalataikról is őszintén beszéltek. ","shortLead":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény...","id":"20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30de3f1-8f49-4ab1-80e9-b78ffb202078","keywords":null,"link":"/elet/20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","timestamp":"2018. június. 17. 07:00","title":"„Bőgött a gyerek, meg én is a boldogságtól” – apamesék a szülőszobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","shortLead":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","id":"20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f069371b-fa23-46f8-a373-00ee6b0a1bd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","timestamp":"2018. június. 17. 11:19","title":"Szomorú és ijesztő statisztikák érkeztek az utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]