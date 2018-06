Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","shortLead":"Fékezéssel büntette az autóst, holott ő maga gyorsabban hajtott a megengedettnél.","id":"20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56671ceb-7842-47d5-8434-d792d7585735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb25f9c-dd7c-47eb-be37-a20615f5e338","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_audi_buntetofekezes_m0_video","timestamp":"2018. június. 15. 15:21","title":"Videóra vették az audist, aki az M0-son fékezett be egy autó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","shortLead":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","id":"20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f069371b-fa23-46f8-a373-00ee6b0a1bd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","timestamp":"2018. június. 17. 11:19","title":"Szomorú és ijesztő statisztikák érkeztek az utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","shortLead":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","id":"20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6089c-f6a0-4724-926e-a8cd5b75e702","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","timestamp":"2018. június. 16. 21:40","title":"Megszökött egy mátészalkai rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. 