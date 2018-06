Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","id":"20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3f8c3-2f54-42c5-8d3e-9306a93fa24c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","timestamp":"2018. június. 17. 10:11","title":"Megvan, ki lesz ma a brazilok csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569f3c3-7f93-4a0c-a414-963513f2ae84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","timestamp":"2018. június. 16. 14:22","title":"Árokba borult egy kamion az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. A Stadler pedig szédületes látványvideót készített hozzá.","shortLead":"A svájci olasz kanton fővárosa is új vasútvillamosokat vett. A Stadler pedig szédületes látványvideót készített hozzá.","id":"20180615_Onnek_is_villamosozni_lesz_kedve_ha_megnezi_ezt_a_videot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7fcda-4fc6-4f48-9e16-efab990a39a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12ba932-29f7-4e14-9755-9f266a5f6bf8","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Onnek_is_villamosozni_lesz_kedve_ha_megnezi_ezt_a_videot","timestamp":"2018. június. 15. 20:23","title":"Önnek is villamosozni lesz kedve, ha megnézi ezt a videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40967549-1ec9-4624-82ee-c57cd0399559","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte különböző napokon, több ország mellett Magyarországon is június harmadik vasárnapján van az apák napja.","shortLead":"Világszerte különböző napokon, több ország mellett Magyarországon is június harmadik vasárnapján van az apák napja.","id":"20180617_apak_napja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40967549-1ec9-4624-82ee-c57cd0399559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebc4250-d614-4548-986e-5924d6f97f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_apak_napja","timestamp":"2018. június. 17. 07:02","title":"Tényleg ma van apák napja? Mik ezek a színes kezek a Google keresőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1ff6b5-d735-4275-80b5-ac9d10dcad74","c_author":"","category":"sport","description":"A La Gazzetta dello Sport című olasz napilap címoldala megmutatja mennyire kíváncsiak az olaszok, a válogatottjuk nélküli tornára.","shortLead":"A La Gazzetta dello Sport című olasz napilap címoldala megmutatja mennyire kíváncsiak az olaszok, a válogatottjuk...","id":"20180616_Az_olaszokat_ennyire_erdekli_a_vebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1ff6b5-d735-4275-80b5-ac9d10dcad74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d2878-f272-42ab-9985-760f8dea1205","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Az_olaszokat_ennyire_erdekli_a_vebe","timestamp":"2018. június. 16. 11:37","title":"Az olaszokat ennyire érdekli a vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a15e94-cdfb-441d-9870-4abf59ea318d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két angol srác úgy döntött, hogy nem repülőjegyet vesz az oroszországi világbajnokságra, hanem tekerve teljesítik a rendkívüli távolságot.","shortLead":"Két angol srác úgy döntött, hogy nem repülőjegyet vesz az oroszországi világbajnokságra, hanem tekerve teljesítik...","id":"20180616_3800_kilometert_bicikliztek_a_vilagbajnoksagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a15e94-cdfb-441d-9870-4abf59ea318d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c7843b-5e26-4a92-b5ba-b41db92b85f8","keywords":null,"link":"/sport/20180616_3800_kilometert_bicikliztek_a_vilagbajnoksagra","timestamp":"2018. június. 16. 16:27","title":"3800 kilómétert bicikliztek a világbajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8d3e94-d9d2-4cb9-aa6d-3c3e30613fc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült a találkozásról. Az illetékes nemzeti park szerint nem Robi kocogott át az úton. ","shortLead":"Videó is készült a találkozásról. Az illetékes nemzeti park szerint nem Robi kocogott át az úton. ","id":"20180617_miskolcon_filmeztek_le_robi_medvet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec8d3e94-d9d2-4cb9-aa6d-3c3e30613fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db9f533-aaef-4ddf-bb73-c5383b38d37c","keywords":null,"link":"/elet/20180617_miskolcon_filmeztek_le_robi_medvet","timestamp":"2018. június. 17. 10:27","title":"\"Mi van, medve?!\" – hajnalban Miskolcon megint medvét láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015f01e1-8012-4661-af4e-877d44e400f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"20 év után ismét világbajnoki mérkőzést tudott nyerni Irán. Összesen 26 kapura lövés, 36 szabálytalanság, marokkói fölény, ám Bouhaddouz öngóljával nyerni tudott Irán a B-csoportban. ","shortLead":"20 év után ismét világbajnoki mérkőzést tudott nyerni Irán. Összesen 26 kapura lövés, 36 szabálytalanság, marokkói...","id":"20180615_Ismet_jott_a_drama_a_veben_MarokkoIran_01","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=015f01e1-8012-4661-af4e-877d44e400f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451f9503-f81b-4f1a-8f54-4c7d39fce8d1","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Ismet_jott_a_drama_a_veben_MarokkoIran_01","timestamp":"2018. június. 15. 19:05","title":"Ismét jött a dráma a vébén, Marokkó–Irán 0–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]