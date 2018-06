Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","shortLead":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","id":"20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708ed6d3-05e0-4caa-8760-81db85fa49ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","timestamp":"2018. június. 16. 12:22","title":"Megőrülnek a magyarok a készpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1080dd-2a87-4c5c-94ac-4e3d8b563a23","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hazai pilóta jól teljesített az első versenyen, melyen nem volt hiány a test-test elleni küzdelemből. Képes beszámolónk.","shortLead":"A hazai pilóta jól teljesített az első versenyen, melyen nem volt hiány a test-test elleni küzdelemből. Képes...","id":"20180616_kamion_europa_bajnoksag_etrc_mogyorod_hungaroring_kiss_norbert_mercedes_oxxo_man_versenykamion","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1080dd-2a87-4c5c-94ac-4e3d8b563a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c6559b-58b4-4cd2-8159-4f7a78ad356b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kamion_europa_bajnoksag_etrc_mogyorod_hungaroring_kiss_norbert_mercedes_oxxo_man_versenykamion","timestamp":"2018. június. 16. 16:31","title":"Elefántpuszi és egykerekezés is volt ma a Hungaroringen - fotógaléria a kamion-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András, néhai Pongrátz Gergely szintén szabadságharcos testvére és Novák Előd korábbi jobbikos politikus.","shortLead":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András...","id":"20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e81119-012a-44ec-8ba5-e3adefcf46f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","timestamp":"2018. június. 17. 12:47","title":"Bejelentették a Jobbikból kivált Mi Hazánk mozgalom első akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46e31e5-9a1f-4dd4-8445-730c95d33821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott ugyan nem érdekelt a vb-n, de kilenc játékosunk van, aki csapattársának szurkolhat az oroszországi meccseken. Gulácsi Péter (Leipzig) és Nagy Ádám (Bologna) például egyenesen négynek-négynek. Dárdai Pál pedig az egyetlen magyar edző, akinek van játékosa a vébén, ráadásul egyből kettő.\r

","shortLead":"A magyar válogatott ugyan nem érdekelt a vb-n, de kilenc játékosunk van, aki csapattársának szurkolhat az oroszországi...","id":"20180617_Ez_se_sok_de_legalabb_ennyi_maradt_a_magyar_focistaknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46e31e5-9a1f-4dd4-8445-730c95d33821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89eacae-689b-4789-aa7d-58024d4ec5b2","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ez_se_sok_de_legalabb_ennyi_maradt_a_magyar_focistaknak","timestamp":"2018. június. 17. 11:56","title":"Ez se sok, de legalább ennyi maradt a magyar focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee8cdf9-09e0-433b-b68d-eb7767c81c05","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Végignéztük a vb összes mezét, hogy olvasóinknak ne kelljen. A kép lesújtó, bár egy-két gyöngyszemet találtunk a nagy pirosságban. Önnek melyik tetszik? Szavazzon!","shortLead":"Végignéztük a vb összes mezét, hogy olvasóinknak ne kelljen. A kép lesújtó, bár egy-két gyöngyszemet találtunk a nagy...","id":"20180616_mezek_fifa_vilagbajnoksag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee8cdf9-09e0-433b-b68d-eb7767c81c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f611c8-ed76-4191-b31a-d88f30613c1c","keywords":null,"link":"/elet/20180616_mezek_fifa_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. június. 16. 20:00","title":"Pizsamafelsők, csúnya pulcsik és nejlonotthonkák: jól megnéztük a foci-vb mezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","shortLead":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","id":"20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d639dc81-8930-49f5-a28d-2d3fb3a51dcd","keywords":null,"link":"/elet/20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","timestamp":"2018. június. 17. 08:58","title":"Néhány percre nyolc magyar is pályára léphetett a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113bf249-a44b-4d31-a6bb-84b78ab5d5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulót azonnal elkülönítették, és megkezdték a kezelését.","shortLead":"A tanulót azonnal elkülönítették, és megkezdték a kezelését.","id":"20180615_ujabb_tbcs_egyetemistat_kezelnek_pecsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113bf249-a44b-4d31-a6bb-84b78ab5d5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00948548-609e-4a61-b782-d8a0da7774dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_ujabb_tbcs_egyetemistat_kezelnek_pecsen","timestamp":"2018. június. 15. 17:50","title":"Újabb tbc-s egyetemistát kezelnek Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac33ef8-4583-4997-ada5-500a04f3abef","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Hogy senki ne érezze magát sutának nyelvtanilag, segít egy magyar blogger. De a többi csapat nevének helyes kiejtéséhez is van segítség.","shortLead":"Hogy senki ne érezze magát sutának nyelvtanilag, segít egy magyar blogger. De a többi csapat nevének helyes kiejtéséhez...","id":"20180616_Hianypotlo_video_arrol_hogyan_kell_kiejteni_a_francia_neveket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac33ef8-4583-4997-ada5-500a04f3abef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b765ec-47cd-46b0-82a8-b3dc5bb74b97","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Hianypotlo_video_arrol_hogyan_kell_kiejteni_a_francia_neveket","timestamp":"2018. június. 16. 11:48","title":"Hiánypótló videó arról, hogyan kell kiejteni a francia neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]