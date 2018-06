Nincs foci-vb németek és brazilok nélkül, és nincs foci-vb német és brazil győzelmi esélyek nélkül. De estére meglesz a véleményünk arról is, valóban érvényes-e a mondat második része idén is: végre mindkét válogatott bemutatkozik Oroszországban. Kövesse az eseményeket, a világbajnokság híreit, érdekességeit vasárnap is a hvg.hu percről percre összeállításával.