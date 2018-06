Két esélyes is hatalmas pofont kapott a vb negyedik napján (egyik nagyobbat, mint a másik), ráadásként pedig megnéztünk egy szoros és nagyon küzdelmes "második helyes" meccset is. Reggel azt hittük, talán vasárnap látjuk a jövendő világbajnokot is. Most éppen nem vagyunk benne biztosak, de nincs ez még lefutva.

A nap eseményeit itt idézheti fel.

A nap eredményei:

Három tippünk volt vasárnapra: hogy a szerbek nagyot küzdenek Costa Rica ellen, a németek legyőzik Mexikót, Brazília pedig elég egyértelműen veri Svájcot. Ebből egy jött be.

Costa Rica - Szerbia

A Costa Rica - Szerbia meccs valóban küzdelmes volt, noha az európaiak voltak valamelyest fölényben. De például a labdabirtoklás 50-50 százalék volt, szóval nagyot nem tévedtünk. Igazából nyilvánvaló volt, hogy abban a csoportban, ahol ott van még Brazília és Svájc, a második helyért piszok nagy küzdelem lesz, a fontos tehát az volt: nem kikapni. Ez végül a szerbeknek jött össze: a csapatkapitány, Alaksandar Kolarov az 56. percben egy szabadrúgásból lőtt nagy gólt, aztán ezt az előnyt sikerült megőrizni.

Aleksandar Kolarov free kick goal from the stands. Absolutely fantastic. pic.twitter.com/o9PR1Jl9xk — Okto Dasa Matra Suharjo (@oktodasa) June 17, 2018

Németország - Mexikó

Németországtól igazából arra számítottunk, hogy ha nem is egyszerűen, de legyőzi Mexikót a csoport nyitómeccsén. Aztán nem jött össze. A németek elképzelés nélkül játszottak a meccs elejétől kezdve, Mexikó viszont egyből nekiesett ellenfelének. Volt helyzetük már az első percben is, az első másfélben pedig kettő is. Abból nem lett gól, de érződött, hogy nem lesz ez annyira egyértelmű. Aztán a 35. percben Lozano egy gyönyörű és főleg gyors támadás végén megszerezte a vezetést is Mexikónak.

Let’s relive that Lozano goal again.. what a counter attack and a stellar finish. #GERMEX



pic.twitter.com/WoS8nglwG9 — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) June 17, 2018

Ezzel ők vissza is vonultak saját térfelükre, nekik ez így rendben volt, innen kezdve kontrázni akartak, de főként védeni az előnyt. És tulajdonképpen mindkettő sikerült. Hiába az elkeseredett német támadások az első félidő végén, majd a teljes másodikban, de a világbajnok játékából feltűnően hiányzott továbbra is az elképzelés. Begyömöszölték ellenfelüket saját tizenhatosa környékére, de hiába: mindig volt egy blokk és mindig ott volt Ochoa kapus. Ha meg egyik sem, akkor a kapufa, kettőt is lőttek a németek, gólt azonban egyet sem. Maradt a 0-1, és ezzel Németország komoly gondba kerülhet. Amennyiben ugyanis végül másodikok lesznek a csoportban, a legjobb tizenhat között, a kieséses szakasz első meccsét egyből Brazíliával játszhatják, ami nem túl lelkesítő. A négy évvel ezelőtti 7-1-es győzelmük Brazília ellen ugyanis szép emlék, de valóban négy éves.

Mexikó viszont örömmámorban úszott, állítólag annyian ugrottak fel Lozano góljánál odahaza, hogy Mexikóvárosban kisebb földrengést jeleztek a műszerrek.

Brazília - Svájc

Úgy indult az E-csoportban a Brazília-Svájc meccs, ahogy mindenki várta: a dél-amerikaiak nyomasztó fölényével. Neymarék úgy kezdtek, ahogy egy olyan csapathoz méltó, amelyiket talán a legtöbben várnak világbajnoknak. Könnyed játék, sok passz, kiugró támadók, helyzetek. A huszadik percben lett belőle találat is: Coutinho úgy húsz méterről csodás gólt lőtt egy svájci felszabadítási kísérlet után, amikor elé pattant a labda.

A gólig tulajdonképpen Svájc is pontosan azt játszotta, amit vártak tőle: védekezett és olykor megpróbált kontrázni, de nem erőltette ezt nagyon. Hátrányba kerülve kicsit nyitottak, innen kezdve többet támadtak, de az volt a néző érzése, hogy a fő szempont az: csak ne kapjanak több gólt. Logikus: ha eggyel kapnak ki Brazíliától, az a minimális különbség, ha a csoportban Szerbia vagy Costa Rica ennél nagyobb hátránnyal veszít, az nekik már jó, mert ők hárman egymás között döntik el a második hely sorsát.

Brazília pedig mintha megelégedett volna a vezetéssel. Voltak ugyan helyzeteik, de igazából nem erőltették az egész játékot, talán elképzelni sem tudták volna, hogy gólt kaphatnak.

Kaptak. A második félidő ötödik percében egy teljesen váratlan helyzetben, Zuber befejelte a brazil kapuba a jobbról érkező labdát: 1-1. (Igaz, a brazilok azóta is azt mondogatják, hogy volt ott a gól előtt egy szabálytalanság, amit nem fújtal le.)

No, mondtuk, akkor most jön a brazil henger. Nem jött. Elkezdtek ugyan támadni, nyomtak is, de valahogy nem ment az egész. Pontosabban: egy ideig nem ment, a helyzetek sorra maradtak ki, és ez mind frusztrálóbb lett. Tite kapitány cserélgetni kezdett, és ezzel a végére felpögött végül a csapata: ekkor már jöttek a támadások, egymást érték a helyzetek, de vagy Sommer kapus védett, vagy a kapu mellé ment el a legígéretesebb lövés is.

Maradt az 1-1, amire ember nem fogadott volna a Földön az első félidő után. Szerbia vezeti a csoportot és boldog. De Svájc sem szomorú.