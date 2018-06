Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f432155d-f27d-442a-a4dd-bc6a59590748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Amerikában készült fedélzeti kamerás videó tökéletesen megmutatja, milyen kárt tud okozni egy nagy sebességnél elszabadult kerék.","shortLead":"Az Amerikában készült fedélzeti kamerás videó tökéletesen megmutatja, milyen kárt tud okozni egy nagy sebességnél...","id":"20180616_kiesett_kerek_jeep_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f432155d-f27d-442a-a4dd-bc6a59590748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ae6a9a-0ac0-4d99-93f6-f59ed0f278ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kiesett_kerek_jeep_baleset_video","timestamp":"2018. június. 16. 04:01","title":"80+ km/h-nál szakadt ki a Jeep kereke, letarolta a szemből érkező Nissant – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","shortLead":"Van még mit csiszolni ezen a megoldáson.","id":"20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e63f3c7-549d-4a78-93b6-b38e55aa52de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47de3a1-86f6-491c-b6e0-0808d6b64c6e","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Lecserelte_a_Fradicimert_egy_osztrak_ujsag__de_hogyan","timestamp":"2018. június. 15. 17:23","title":"Lecserélte a Fradi-címert egy osztrák újság – de hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, mennyi erdőt vágnak ki az M7-est Keszthellyel összekötő út miatt. ","shortLead":"Kiderült, mennyi erdőt vágnak ki az M7-est Keszthellyel összekötő út miatt. ","id":"20180615_20_hektaron_irtjak_ki_az_erdoket_a_Balatonnal_az_M76os_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a704837-ad97-43d4-a674-5bfa2c699fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_20_hektaron_irtjak_ki_az_erdoket_a_Balatonnal_az_M76os_miatt","timestamp":"2018. június. 15. 21:03","title":"20 hektáron irtják ki az erdőket a Balatonnál az M76-os miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát egyesek korszakalkotónak találták, mások kizárták, hogy a jelen zenéje lehetne.","shortLead":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát...","id":"201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611d58d-e0c3-410d-af38-9418b7d6647a","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","timestamp":"2018. június. 17. 10:30","title":"Bartók, egy olasz megmentő és az ostromlott vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32049554-54ff-4cb1-bf9b-27bb6042c20a","c_author":"Bojtár Péter","category":"kultura","description":"Egykor minden eszköz megengedett volt a fociban, és a játékosokra sem ismernénk rá akkori viseletükben. Így változtak a szabályok az évszázadok során.","shortLead":"Egykor minden eszköz megengedett volt a fociban, és a játékosokra sem ismernénk rá akkori viseletükben. Így változtak...","id":"20180616_Halalos_meccsek_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32049554-54ff-4cb1-bf9b-27bb6042c20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ff1417-48e7-4e13-9b8d-b84f4be4b2ba","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Halalos_meccsek_utan","timestamp":"2018. június. 16. 12:05","title":"Halálos, kaotikus falumeccsek vezettek el a mai fociszabályokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1080dd-2a87-4c5c-94ac-4e3d8b563a23","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hazai pilóta jól teljesített az első versenyen, melyen nem volt hiány a test-test elleni küzdelemből. Képes beszámolónk.","shortLead":"A hazai pilóta jól teljesített az első versenyen, melyen nem volt hiány a test-test elleni küzdelemből. Képes...","id":"20180616_kamion_europa_bajnoksag_etrc_mogyorod_hungaroring_kiss_norbert_mercedes_oxxo_man_versenykamion","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b1080dd-2a87-4c5c-94ac-4e3d8b563a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c6559b-58b4-4cd2-8159-4f7a78ad356b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kamion_europa_bajnoksag_etrc_mogyorod_hungaroring_kiss_norbert_mercedes_oxxo_man_versenykamion","timestamp":"2018. június. 16. 16:31","title":"Elefántpuszi és egykerekezés is volt ma a Hungaroringen - fotógaléria a kamion-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d18c46-c097-4f8f-9c2b-3e93bc05c2f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy az várható volt, a bajor gyártó által nemrégiben leleplezett sportautónak alaposan megkérik az árát. Őszig van még időnk spórolni rá egy keveset. ","shortLead":"Ahogy az várható volt, a bajor gyártó által nemrégiben leleplezett sportautónak alaposan megkérik az árát. Őszig van...","id":"20180617_bmw_8as_szeria_m850i_m8_sportauto_kupe_arazas_benzin_dizel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d18c46-c097-4f8f-9c2b-3e93bc05c2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ab1e1e-47b7-4abf-89cd-dc2d821a8b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_bmw_8as_szeria_m850i_m8_sportauto_kupe_arazas_benzin_dizel","timestamp":"2018. június. 17. 08:21","title":"Kezdődhet a spórolás: már ára is van az új 8-as BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213ac0de-b7ad-4367-ad39-0f4a639888ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Afrikai elefántborjú született szombaton a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"Afrikai elefántborjú született szombaton a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20180616_Kiselefantert_most_Nyiregyhazara_kell_menni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=213ac0de-b7ad-4367-ad39-0f4a639888ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d4769d-ccba-478e-9ce5-2c08c84ca274","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Kiselefantert_most_Nyiregyhazara_kell_menni","timestamp":"2018. június. 16. 14:34","title":"Kiselefántért most Nyíregyházára kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]