Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hiába a csökkenő munkanélküliség, a KSH legutóbbi adata szerint rohamtempóban növekszik a betöltetlen pozíciók száma. Tapasztalt és megbízható munkaerőt találni a legnagyobb kihívás.","shortLead":"Hiába a csökkenő munkanélküliség, a KSH legutóbbi adata szerint rohamtempóban növekszik a betöltetlen pozíciók száma...","id":"20180618_Lasszoval_kell_fogni_a_tapasztalt_es_megbizhato_munkaerot_a_kkvnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41acb2d-0933-452c-9292-7a3856d9ab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40859f54-ebf7-4810-b9e2-e92853313018","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Lasszoval_kell_fogni_a_tapasztalt_es_megbizhato_munkaerot_a_kkvnal","timestamp":"2018. június. 18. 14:00","title":"Lasszóval kell fogni a tapasztalt és megbízható munkaerőt a kkv-knál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af578980-85a6-4e75-8943-976407e6044b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négy év alatt az átlagfizetés 42 százalékkal nőtt, a lakáshitelek átlagkamata pedig több mint 40 százalékkal 4,42 százalékra csökkent.","shortLead":"Négy év alatt az átlagfizetés 42 százalékkal nőtt, a lakáshitelek átlagkamata pedig több mint 40 százalékkal 4,42...","id":"20180618_Mennyit_visz_el_a_lakashitel_a_fizetesbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af578980-85a6-4e75-8943-976407e6044b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4673988-114b-4b4b-9cab-952a34314095","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Mennyit_visz_el_a_lakashitel_a_fizetesbol","timestamp":"2018. június. 18. 09:45","title":"Kevesebbet visz el a lakáshitel a fizetésből, de ez nem segít a pénzügyi analfabétákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","shortLead":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","id":"20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cab8f3-b5fb-4e8e-baf9-6a9b545bd92e","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","timestamp":"2018. június. 17. 10:02","title":"Két nagy meccs is lesz ma, de ki jön ki jobban ezekből? Tippeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565fbdc9-591b-4686-a393-9a97669dc597","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hardi Richárd augusztustól fokozatosan beáll majd játszani is. ","shortLead":"Hardi Richárd augusztustól fokozatosan beáll majd játszani is. ","id":"20180618_Masodszor_is_legyozte_a_rakot_a_Fradi_fiatal_hokisa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=565fbdc9-591b-4686-a393-9a97669dc597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e09aef-46a5-4d6c-86ad-2f8e0af30a5b","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Masodszor_is_legyozte_a_rakot_a_Fradi_fiatal_hokisa","timestamp":"2018. június. 18. 06:17","title":"Másodszor is legyőzte a rákot a Fradi fiatal hokisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b7cdb1-f022-48f1-9553-f3240aef9932","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy levegőben megtankolt repülőgép látványa mindig különleges látvány. De még érdekesebb a jelenet, ha egy tankergépbe töltenek át üzemanyagot egy másikból.","shortLead":"Egy levegőben megtankolt repülőgép látványa mindig különleges látvány. De még érdekesebb a jelenet, ha egy tankergépbe...","id":"20180618_ketto_boeing_kc_46_pegasus_tanker_katonai_repulogep_video_tankolas_a_levegoben_usaf","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b7cdb1-f022-48f1-9553-f3240aef9932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b1c978-b7bf-4232-8efd-bff188acfb7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_ketto_boeing_kc_46_pegasus_tanker_katonai_repulogep_video_tankolas_a_levegoben_usaf","timestamp":"2018. június. 18. 11:03","title":"Videó: ilyen az, amikor 66 224 liter üzemanyagot töltenek át egyik repülőből a másikba – a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e965e6ef-60db-4821-9572-ffd9bcdde756","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180617_Botranyba_fulladt_az_Arcade_Fire_enekesenek_budapesti_meglepetesbuija","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e965e6ef-60db-4821-9572-ffd9bcdde756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c4291d-7c04-43fb-bd39-cb64bb9e81a0","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Botranyba_fulladt_az_Arcade_Fire_enekesenek_budapesti_meglepetesbuija","timestamp":"2018. június. 17. 14:49","title":"Botrányba fulladt az Arcade Fire énekesének budapesti meglepetésbulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","shortLead":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","id":"20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac91a6-a31e-44ab-b4bd-f636242778f4","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","timestamp":"2018. június. 17. 11:55","title":"Így buliznak az angol szurkolók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Antidemokratikus trendeket diktál Magyarország és Lengyelország, ezzel a legproblémásabb tagállamok között van, írja Soros és fia.","shortLead":"Antidemokratikus trendeket diktál Magyarország és Lengyelország, ezzel a legproblémásabb tagállamok között van, írja...","id":"20180618_Soros_Magyarorszag_is_okozoja_az_EU_valsaganak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0361b8-19f9-4f8d-890c-5341849dae3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Soros_Magyarorszag_is_okozoja_az_EU_valsaganak","timestamp":"2018. június. 18. 11:58","title":"Soros: Magyarország is okozója az EU válságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]