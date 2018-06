Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Erős vállalást tett Hernán Darío Gómez, a panamai válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Erős vállalást tett Hernán Darío Gómez, a panamai válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20180618_Panamai_kapitany_Ha_tovabbjutunk_megiszom_ket_uveg_vodkat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468db067-cb22-4e7b-b83c-146504b7f052","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Panamai_kapitany_Ha_tovabbjutunk_megiszom_ket_uveg_vodkat","timestamp":"2018. június. 18. 09:43","title":"Panamai kapitány: Ha továbbjutunk, megiszom két üveg vodkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436bd9c7-477c-49ee-8d62-2b7d943d1522","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feltehetően ittas sofőr nem jutott messzire a helyi kocsmától, személyi sérülés csodával határos módon nem történt.","shortLead":"A feltehetően ittas sofőr nem jutott messzire a helyi kocsmától, személyi sérülés csodával határos módon nem történt.","id":"20180617_auto_baleset_solymar_kocsma_ittas_vezetes_viraglada_szemelyi_serules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=436bd9c7-477c-49ee-8d62-2b7d943d1522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82622238-bb0a-49d7-8896-8618a526eed6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_auto_baleset_solymar_kocsma_ittas_vezetes_viraglada_szemelyi_serules","timestamp":"2018. június. 17. 11:59","title":"Autózás követte a kocsmázást Solymáron, az anyagi kár jelentős - fotóriport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar énekese. Ott voltunk. Le is fotóztuk.","shortLead":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar...","id":"20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3558f4-2306-4c17-a4d2-8f4bbcee04d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","timestamp":"2018. június. 17. 09:23","title":"Így DJ-zett a budapesti éjszakában az Arcade Fire frontembere (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","shortLead":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","id":"20180618_toyota_baleset_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a2ce25-1b9a-4834-9a30-6b8eb4c55acb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_toyota_baleset_autos_video","timestamp":"2018. június. 18. 04:01","title":"Tilosban, jobbról előzött a Toyota sofőrje, a lámpaoszlopon landolt a kocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","shortLead":"A németek Mexikóval, a brazilok Svájccal csapnak össze, bármelyik lehet a nap meccse, tehát szavazzon ön is mindkettőre.","id":"20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c977408-b0eb-42a0-a3e6-0aa8c6cc017f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cab8f3-b5fb-4e8e-baf9-6a9b545bd92e","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ki_nyeri_a_nap_meccset_Tippeljen","timestamp":"2018. június. 17. 10:02","title":"Két nagy meccs is lesz ma, de ki jön ki jobban ezekből? Tippeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) versenyprogramjában.","shortLead":"Tizennégy előadás, köztük négy budapesti, öt vidéki és öt határon túli produkció szerepelt az idei Pécsi Országos...","id":"20180616_POSZT_2018_nyertesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cfcd56b-86d8-4b0a-bde4-99592281c296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ec013-6482-4d2b-87b2-5a171d700682","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_POSZT_2018_nyertesek","timestamp":"2018. június. 16. 21:22","title":"A kolozsváriak Ibsen-darabja nyert az idei POSZT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","shortLead":"A balesetek és a sérültek, halálos áldozatok száma is megugrott idén.","id":"20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f069371b-fa23-46f8-a373-00ee6b0a1bd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szomoru_es_ijeszto_statisztikak_erkeztek_az_utakrol","timestamp":"2018. június. 17. 11:19","title":"Szomorú és ijesztő statisztikák érkeztek az utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]