Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","shortLead":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","id":"20180616_Peru__Dania_01","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be238d-354c-4582-931c-9c130d0bf9a5","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Peru__Dania_01","timestamp":"2018. június. 16. 19:57","title":"Peru – Dánia: 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","shortLead":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","id":"20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d639dc81-8930-49f5-a28d-2d3fb3a51dcd","keywords":null,"link":"/elet/20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","timestamp":"2018. június. 17. 08:58","title":"Néhány percre nyolc magyar is pályára léphetett a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz azért még zápor, zivatar a hétvégén.","shortLead":"Lesz azért még zápor, zivatar a hétvégén.","id":"20180616_Lassan_visszater_a_nyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd662c8-5c1c-49a1-859e-992251937277","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Lassan_visszater_a_nyar","timestamp":"2018. június. 16. 11:20","title":"Lassan visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett meg a Villányi úti konferenciaközpontba.","shortLead":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett...","id":"20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d282e-bee0-4945-9d5e-ee2aeecf1d74","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","timestamp":"2018. június. 17. 10:59","title":"\"Sorsfordító döntés előtt az MSZP, a tét felemelkedés vagy bukás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak a szerbekkel.","shortLead":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak...","id":"20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0531e1-bb1c-4e49-a44c-0bf2dbab41f6","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","timestamp":"2018. június. 17. 15:42","title":"A szerbek túl vannak a kötelezőn: 1-0-ra győztek Costa Rica ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","id":"20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3f8c3-2f54-42c5-8d3e-9306a93fa24c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","timestamp":"2018. június. 17. 10:11","title":"Megvan, ki lesz ma a brazilok csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a159c2-b4a2-484f-b380-75c18567d580","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság talán legnagyobb meglepetését hozta a vasárnap: Mexikó 1-0-ra legyőzte a címvédő németeket, akik így már a legjobb 16 között belefuthatnak a brazilokba. Szerbia szintén 1-0-ra nyert Costa Rica ellen. A nap utolsó meccse a Brazília-Svájc volt, ahol viszont a dél-amerikaiak szórakozták el az első félidőt, így hiába vezettek, a vége 1-1 lett. Kövesse percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"A világbajnokság talán legnagyobb meglepetését hozta a vasárnap: Mexikó 1-0-ra legyőzte a címvédő németeket, akik...","id":"20180617_Lehet_hogy_ma_ismerkedunk_meg_2018_vilagbajnokaval__a_vb_4_napja_percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a159c2-b4a2-484f-b380-75c18567d580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166ca7d8-4a81-4c43-8f65-098c3d9c0b2d","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Lehet_hogy_ma_ismerkedunk_meg_2018_vilagbajnokaval__a_vb_4_napja_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 17. 11:20","title":"Totógyilkos nap volt a negyedik a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]