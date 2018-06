[{"available":true,"c_guid":"4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar énekese. Ott voltunk. Le is fotóztuk.","shortLead":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar...","id":"20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3558f4-2306-4c17-a4d2-8f4bbcee04d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","timestamp":"2018. június. 17. 09:23","title":"Így DJ-zett a budapesti éjszakában az Arcade Fire frontembere (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

\r

","shortLead":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

\r

","id":"20180618_Viharban_szulettem__eletmukoncertet_ad_Hobo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee6303d-e115-4d89-bdd1-ad84db0492c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Viharban_szulettem__eletmukoncertet_ad_Hobo","timestamp":"2018. június. 18. 13:35","title":"„Viharban születtem” – életműkoncertet ad Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af7280-768c-4fc4-b77f-e2b7096dc055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiskunhalasi diákok ültek a buszon, amely karambolozott egy személyautóval. A kocsi sofőre a helyszínen meghalt.","shortLead":"Kiskunhalasi diákok ültek a buszon, amely karambolozott egy személyautóval. A kocsi sofőre a helyszínen meghalt.","id":"20180616_buszbaleset_erdely_kiskunhalasi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1af7280-768c-4fc4-b77f-e2b7096dc055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498c10e4-a832-4ae3-a518-66c1cc5d273c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_buszbaleset_erdely_kiskunhalasi","timestamp":"2018. június. 16. 22:10","title":"Magyar gimnazisták voltak a buszon, ami frontálisan ütközött Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065081ba-efaf-4a2f-9478-13ef96bbe9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neymar ugyan már többé-kevésbé kiheverte sérülését, de Tite szerint még nincs csúcsformában.","shortLead":"Neymar ugyan már többé-kevésbé kiheverte sérülését, de Tite szerint még nincs csúcsformában.","id":"20180617_A_brazilok_szovetsegi_kapitanya_szerint_nem_szaz_szazalekos_csapata_sztarjatekosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065081ba-efaf-4a2f-9478-13ef96bbe9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dfc5d2-1a2c-4c68-912f-735ec1ef53a0","keywords":null,"link":"/elet/20180617_A_brazilok_szovetsegi_kapitanya_szerint_nem_szaz_szazalekos_csapata_sztarjatekosa","timestamp":"2018. június. 17. 11:04","title":"A brazilok szövetségi kapitánya szerint nem száz százalékos csapata sztárjátékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","shortLead":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","id":"20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6089c-f6a0-4724-926e-a8cd5b75e702","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","timestamp":"2018. június. 16. 21:40","title":"Megszökött egy mátészalkai rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát egyesek korszakalkotónak találták, mások kizárták, hogy a jelen zenéje lehetne.","shortLead":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát...","id":"201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611d58d-e0c3-410d-af38-9418b7d6647a","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","timestamp":"2018. június. 17. 10:30","title":"Bartók, egy olasz megmentő és az ostromlott vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" „Könnyű fizikai munka azonnali kezdéssel Nyugat-Európában! Rendkívül magas fizetés, szállás, ellátás és kiutazás biztosított, nyelvtudás és szaktudás nem szükséges. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen lehet.” Ön jelentkezne erre az álláshirdetésre? Szinte minden második magyar megtenné. Az építőipari munkákat keresők vannak a legnagyobb veszélyben.","shortLead":" „Könnyű fizikai munka azonnali kezdéssel Nyugat-Európában! Rendkívül magas fizetés, szállás, ellátás és kiutazás...","id":"20180618_Majdnem_minden_masodik_kulfoldon_munkat_kereso_magyar_bedol_az_emberkereskedoknek__VIDEO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300da3d8-7118-4dcc-b951-1aa53661cb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Majdnem_minden_masodik_kulfoldon_munkat_kereso_magyar_bedol_az_emberkereskedoknek__VIDEO","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Majdnem minden második, külföldön munkát kereső magyar bedől az emberkereskedőknek - VIDEÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27228a6d-8998-4983-90ae-41d6cf5ad5a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon rájár a rúd mostanság az Intelre, a Meltdown és a Spectre sebezhetőségek után most egy újabbat találtak, amelyik tulajdonképpen minden modern Intel processzort érinti. Az viszont jó hír, hogy nem annyira veszélyes, mint a korábbiak.","shortLead":"Nagyon rájár a rúd mostanság az Intelre, a Meltdown és a Spectre sebezhetőségek után most egy újabbat találtak, amelyik...","id":"20180618_lazy_fp_state_restore_sebezhetoseg_a_modern_intel_processzorokban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27228a6d-8998-4983-90ae-41d6cf5ad5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4b79f-ca8c-4287-b765-7a9570a34191","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_lazy_fp_state_restore_sebezhetoseg_a_modern_intel_processzorokban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"Ez már több mint kínos: újabb sebezhetőséget találtak az Intel processzorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]