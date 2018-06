Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey szövetségi államban fekvő Trentonban. Újabb részletek derültek ki a támadásról. ","shortLead":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey...","id":"20180617_Szomszedok_kozotti_vita_fajulhatott_lovoldozesse_a_New_Jerseyi_fesztivalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d804330-0b6c-4cc2-9259-f354440089b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Szomszedok_kozotti_vita_fajulhatott_lovoldozesse_a_New_Jerseyi_fesztivalon","timestamp":"2018. június. 17. 19:05","title":"Szomszédok közötti vita fajulhatott lövöldözéssé a New Jersey-i fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig tudni lehetett, lélegzetelállító képekből válogathat majd a zsűri.","shortLead":"„Engedd szárnyalni a képzeleted és nevezd a fotóidat az I. Hazai Drónfotó pályázatra” – írták a kiírásban, ebből pedig...","id":"20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32cc57e4-1c95-419b-9c6b-4fa56bc4f00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1af0800-4921-4ec5-af28-423f5564c0fb","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180616_Lenyugozo_dronfotok_a_varos_folul__galeria","timestamp":"2018. június. 16. 18:00","title":"Lenyűgöző drónfotók a város fölül – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569f3c3-7f93-4a0c-a414-963513f2ae84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","timestamp":"2018. június. 16. 14:22","title":"Árokba borult egy kamion az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színész-rapper apák napi videót forgatott a családjával az V. kerületi Széchenyi István téren.","shortLead":"Az amerikai színész-rapper apák napi videót forgatott a családjával az V. kerületi Széchenyi István téren.","id":"20180618_budapest_legszebb_reszen_bohockodott_will_smith","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061f182-198a-4135-8d11-ee1dba9965ca","keywords":null,"link":"/elet/20180618_budapest_legszebb_reszen_bohockodott_will_smith","timestamp":"2018. június. 18. 07:49","title":"Budapest legszebb részén bohóckodott Will Smith","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegeden egy közúti ellenőrzésen állították meg Ambrus Attila autóját a rendőrök.","shortLead":"Szegeden egy közúti ellenőrzésen állították meg Ambrus Attila autóját a rendőrök.","id":"20180616_ambrus_attila_viszkis_kozuti_ellenorzes_ittas_vezetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7761b93-6178-41b3-8b16-d76f8fc4b063","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_ambrus_attila_viszkis_kozuti_ellenorzes_ittas_vezetes","timestamp":"2018. június. 16. 19:16","title":"Közúti ellenőrzésen bukott le a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9098b6f2-18de-4988-8bb2-1e369589edc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan nálunk is egyre jobban elterjednek a fedélzeti kamerák, egyre valósabb képet kapunk mennyire nem ritkák az ilyen esetek.","shortLead":"Ahogyan nálunk is egyre jobban elterjednek a fedélzeti kamerák, egyre valósabb képet kapunk mennyire nem ritkák...","id":"20180617_szemben_forgalommal_auto_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9098b6f2-18de-4988-8bb2-1e369589edc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a78492-4bc8-44b5-8558-994ef5e0b308","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_szemben_forgalommal_auto_video","timestamp":"2018. június. 17. 20:42","title":"Videó: Hiába dudáltak az autósnak a Budaörsi úton, csak jött-jött szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","id":"20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3f8c3-2f54-42c5-8d3e-9306a93fa24c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","timestamp":"2018. június. 17. 10:11","title":"Megvan, ki lesz ma a brazilok csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és hárman megsérültek, miután egy teherautó belehajtott egy kisebb, fesztiválozó csoportba Hollandiában.","shortLead":"Egy ember meghalt és hárman megsérültek, miután egy teherautó belehajtott egy kisebb, fesztiválozó csoportba...","id":"20180618_Teherauto_gazolt_egy_holland_popfesztival_kozeleben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bab3fdb-b2a5-40b8-a450-c4dd77642bc3","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Teherauto_gazolt_egy_holland_popfesztival_kozeleben","timestamp":"2018. június. 18. 10:18","title":"Teherautó gázolt egy holland popfesztivál közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]