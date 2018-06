Hardi Richárd augusztustól fokozatosan beáll majd játszani is.

Tavaly szeptemberben számoltunk be arról, hogy a Ferencváros fiatal jégkorongozójának, Hardi Richárdnak két év után kiújult a rákbbetegsége, ezért őssejtbeültetés vár rá. A Blikk viszont most arról számol be, hogy sikeres volt a kezelés, és a 25 éves Hardi ismét visszatérhet a csapathoz.

A hokisnál először 2015-ben állapítottak meg nyirokcsomórákot, amelyet legyőzött, ez újult ki 2017 szeptemberében is. Hardi ezután februárban átesett egy őssejtátültetésen, az azt követő kezelésekre pedig jól reagált a szervezete, és napról napra javult az állapota.

A legfrisseb eredményei is negatívak, így az orvosok engedélyezték neki, hogy ismét profi sportolóként éljen, a pénteki erőnléti felmérésen már ő is jelen volt.

A sportoló a Fradi.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy az erőnléti tréner kidolgozott számára egy testre szabott edzéstervet a nyárra, és augusztustól fokozatosan beáll majd játszani is. Hardinak a szakvezetés egy évvel meg is hosszabbította a szezon végén lejáró szerződését.